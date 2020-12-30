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30.12.2020 - 11:01 | | AA

Afganistan'da çığ 4 can aldı

Afganistan'ın Daykundi vilayetinde çığ düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Afganistan'da çığ 4 can aldı

Daykundi Doğal Afetlerle Mücadele Başkanı Esadullah Serveri, basına yaptığı açıklamada, vilayet genelinde günlerdir kar yağışının etkili olduğunu ve çoğu ilçeye ulaşımın sağlanamadığını belirtti.

Serveri, Daykundi'nin Kiti ilçesine bağlı Harzar köyünde çığ düşmesi sonucu 4 kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı.

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