Afrika’da hayatını kaybedenlerin sayısı 14 bini aştı

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 18 bin 57 artarak 646 bin 973'e ulaştı.?
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise son 24 saatte 224 artışla 14 bin 29 oldu.
Kovid-19 kaynaklı bugüne kadar en fazla can kaybı 4 bin 453 ölümle Güney Afrika'da görülürken, Mısır'da 4 bin 67, Cezayir'de 1040 kişi hayatını kaybetti.
Seyşeller, Eritre ve Uganda'da şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 311 bin 49'a ulaştı, bu ülkeyi 84 bin 843 vaka ile Mısır, 34 bin 259 vaka ile Nijerya izledi.
Afrika’da, salgına yakalanan 335 bin 800 kişi ise hastalığı yendi.
Türkiye'nin günlük corona virüs tablosu (17 Temmuz 2020)Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs'te son durumu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 933 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 216 bin 873, can kaybı 5 bin 440 oldu. Son 24 saatte 1087 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 198 bin 820 oldu. Fahrettin Koca, "Daha çok test, daha çok vaka saptar. Test sayısıyla yeni vaka sayısı arasındaki ilişki ise bire bir değildir." ifadelerini kullandı.