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01.06.2020 - 19:30 | | AA

Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı var!

Suriye'nin kuzeyindeki Zeytin Dalı Harekatı ile terörden arındırılan Afrin'e bağlı Cinderes beldesinde araca yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 5 sivil yaralandı.

Afrin'de terör saldırısı: 5 yaralı var!

Cinderes'te bir araca yerleştirilen bomba patlatıldı.

Patlama sonucu araç kullanılamaz hale gelirken, maddi hasar oluşan çevredeki 5 sivil de yaralandı.

Saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren terör örgütü YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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