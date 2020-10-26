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HaberlerDünya Haberleri Alman ajan uyardı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın!
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26.10.2020 - 20:29 | | AA

Alman ajan uyardı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın!

Alman gizli servisinin eski başkanı Çin’in ‘dünyaya hükmetmeye’ çok yaklaştığını ve Avrupa’nın tehlikenin farkına varması gerektiğini söyledi.

Alman ajan uyardı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın!

Alman Federal İstihbarat Servisi’nin 2011-2016 yılları arasında başında olan Gerhard Schindler, Avrupa’nın Çin’in güç ve etkisini artırma girişimlerini ancak ‘kısmen’ fark edebildiğini söyledi.

Alman ajan uyardı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın

Schindler, Çin teknoloji devi Huawei’nin Avrupa’da piyasaya sürdüğü 5G teknolojisi için “O kadar ileri seviyedeki, Pekin’e bilgi gönderen ‘arka kapılar’ olup olmadığını anlamak imkansız dedi.

Alman ajan uyardı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın

Alman ajan, “Bir kriz anında ‘İletişim ağınızı keseriz’ tehdidinin kararlarınızı etkileyeceğini düşünmek zor değil” dedi ve ekledi: “Çin’le ilişkimizi iş ilişkileri domine ediyor. Çin’e kısmen bağlıyız. Ancak bağımlılığı daha da bağımlı hale gelerek azaltamazsınız.”

Çin'in 'son derece sessiz ve akıllıca' ilerlediği konusunda uyaran Schindler, "Bu dominant tavrın Avrupa'da fark edilmiyor olması kaygı verici" ifadelerini kullandı.

 

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