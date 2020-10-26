Alman ajan uyardı: Çin dünya hakimiyetine çok yakın!

Alman Federal İstihbarat Servisi’nin 2011-2016 yılları arasında başında olan Gerhard Schindler, Avrupa’nın Çin’in güç ve etkisini artırma girişimlerini ancak ‘kısmen’ fark edebildiğini söyledi.

Schindler, Çin teknoloji devi Huawei’nin Avrupa’da piyasaya sürdüğü 5G teknolojisi için “O kadar ileri seviyedeki, Pekin’e bilgi gönderen ‘arka kapılar’ olup olmadığını anlamak imkansız dedi.

Alman ajan, “Bir kriz anında ‘İletişim ağınızı keseriz’ tehdidinin kararlarınızı etkileyeceğini düşünmek zor değil” dedi ve ekledi: “Çin’le ilişkimizi iş ilişkileri domine ediyor. Çin’e kısmen bağlıyız. Ancak bağımlılığı daha da bağımlı hale gelerek azaltamazsınız.”

Çin'in 'son derece sessiz ve akıllıca' ilerlediği konusunda uyaran Schindler, "Bu dominant tavrın Avrupa'da fark edilmiyor olması kaygı verici" ifadelerini kullandı.