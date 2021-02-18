Almanya'da 24 saatte 534 kiÅŸi daha hayatÄ±nÄ± kaybetti

Robert Koch EnstitÃ¼sÃ¼nden (RKI) yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, son 24 saatte 534 kiÅŸinin virÃ¼s nedeniyle yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmesiyle toplam can kaybÄ± 66 bin 698â€™e Ã§Ä±ktÄ±.

Almanya'da Kovid-19 kaynaklÄ± vefat eden TÃ¼rklerin sayÄ±sÄ±nÄ±n 1598 olduÄŸu ifade edildi.

Ãœlkede son 24 saatte 10 bin 207 kiÅŸiye Kovid-19 tanÄ±sÄ± konulurken toplam vaka sayÄ±sÄ± 2 milyon 360 bin 606 oldu.

Ãœlkede 3 milyon kiÅŸiye Kovid-19 aÅŸÄ±sÄ±nÄ±n ilk dozu, 1 milyon 600 bin kiÅŸiye de ikinci dozu yapÄ±ldÄ±.