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23.07.2020 - 15:36 | | DHA

Almanya’da bir eyalette okullarda çocukların ‘burka’ giymesi yasaklandı

Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde belediye meclisi, okullarda çocukların ‘burka’ giymesini yasakladığını açıkladı.

Almanya’da bir eyalette okullarda çocukların ‘burka’ giymesi yasaklandı

Alman basın organı Deutsche Welle’nin haberine göre, Baden-Württemberg belediye meclisi daha önce öğretmenlerin burka giymesini yasaklamıştı. Güneybatı eyaleti olan Baden-Württemberg’ın Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann, okullarda kişinin yüzünü tam olarak örten burkayı giyen öğrencilerin az sayıda olduğunu, ancak bundan böyle yasa gereği tamamen yasaklandığını ifade etti. Burka yasağı, öğretim sisteminin tüm seviyelerinde uygulanacak.

2017’DE KISMİ YASAK KABUL EDİLDİ

Almanya’da 2017'de memurların, hakimlerin ve askerlerin burka giymesi yasaklanmıştı. Birkaç ay önce, Bavyera eyaleti hükümet işyerlerinde, okullarda, üniversitelerde ve araba kullanırken burka giyme yasağı getirmeyi planladıklarını açıklamıştı. Diğer yandan Hamburg’ta bir üniversite öğrencisi burka giyme konusunda açtığı davayı kazanmış ve mahkeme “kadının din özgürlüğünü koşulsuz koruma hakkı" olduğunu söylemişti.

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