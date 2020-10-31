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31.10.2020 - 10:11 | | İHA

Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

Almanya'da yeni tip koronavirüs salgınında son 24 saatte 19 bin 54 vaka tespit edilmesi ile günlük enfeksiyon sayısında yeniden rekor kırıldı.

Almanya'da günlük koronavirüs vaka sayısında yeni rekor!

Avrupa'da yeni tip koronavirüs salgınında artan vakaların önüne geçilemiyor. Almanya'da Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 19 bin 54 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, toplam sayının 501 bin 648'e yükseldiği bildirildi.

Son 24 saatte tespit edilen 19 bin 54 enfeksiyon ile ülkede bir günde kaydedilen vak'a sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Ülkede aktif vaka sayısının ise 149 bin 448'e yükseldiği aktarıldı.

Açıklamada virüs nedeniyle son 24 saatte 103 kişinin hayatını kaybettiği, toplam ölü sayısının 10 bin 452’ye yükseldiği belirtildi. Salgının başlangıcından bu yana virüsü yenerek sağlığına kavuşanların sayısı 352 bin 200 olarak açıklandı.

Öte yandan Almanya'da en son dün açıklanan 18 bin 681 vak'a sayısı ile rekor seviyeye ulaşılmıştı.

Tsunaminin vurduğu Seferihisar görüntülendiİzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen depremin ardından ilçede deniz suyunun taşmasından dolayı yaşanan sorunlar giderilmeye çalışılıyor. İlçenin önemli turistik bölgesi Sığacık Mahallesi'ndeki birçok iş yerinin masa ve sandalyeleri sulara kapıldı.
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