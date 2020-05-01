01.05.2020 - 07:00 |
Almanya’da Hizbullah’a yasak
Almanya’da Hizbullah’ın siyasi kanadının faaliyetlerde bulunması yasaklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Steve Alter, Twitter’dan yaptığı açıklamada, İçişleri Bakanı Horst Seehofer’in talimatıyla Hizbullah’ın Almanya’daki faaliyetlerinin yasaklandığını belirtti. Alter, polisin dün sabah itibarıyla birçok eyalette eş zamanlı operasyonlar düzenlediğini ifade ederek hukuk devletinin kriz döneminde de hareket kabiliyetine sahip olduğunu kaydetti.
Alman basınındaki haberlerde, polisin Hizbullah ile bağlantılı olduğu şüphesiyle Berlin, Bremen, Münster ve Dortmund’da dernek ve camilerde arama yaptığı belirtildi. Hizbullah’ın Almanya’da resmi bir şubesi bulunmadığı ancak taraftarlarının kendi aralarında bağlantılı oldukları ifade edilerek Almanya’nın iç istihbarat servisi Federal Anayasayı Koruma Teşkilatı tarafından terör örgütü olarak görülen grubun Almanya’yı geri çekilme yeri olarak kullandığı ve ülkede bağış topladığı aktarıldı. Hizbullah’ın askeri kanadı 2013’te Avrupa Birliği (AB) tarafından terör örgütü listesine alınmıştı.
Sokağa çıkma kısıtlaması başladıYeni tip corona virüs tedbirleri kapsamında 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı.Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüsle (Covid-19) mücadele kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak’ta geçerli olacak olan 3 günlük sokağa çıkma kısıtlaması bugün 00.00 itibariyle başladı. Kısıtlamanın başlamasıyla birlikte İstanbul’un caddeleri, sokakları ve meydanları boş kaldı. İstanbul’un en kalabalık meydanlarından biri olan Taksim Meydanı ve normal zamanda adeta iğne atsan yere düşmez dedirten İstiklal Caddesinin sessizliğe bürünmüş hali kameralara yansıdı.