Almanya’da köpekler için özel yasa: Yalnız bırakılmayacak, iki kez gezdirilecek

Almanya köpek sahiplerinin uyması gereken yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor. Hazırlanan yeni düzenlemeye göre evlerinde köpek bakan kişiler, köpeklerini günde en az 2 kez toplamda 1 saatten az olmamak üzere yürüyüşe çıkarmak zorunda olacak. Ayrıca köpeklerin uzun süre bağlı tutulması yasak olacak ve köpekler evde tüm gün boyunca yalnız bırakılamayacak. Düzenlemeyle “köpek üretimi yapılan çiftliklere” de sınırlamalar getiriliyor. “Köpekler Yasası (Hundeverordnung)” tasarısına göre bir tesiste aynı anda en fazla 3 köpeğin yavrulamasına izin verilecek. Yavru köpeklerin sosyalleşebilmesi için günde en az 4 saat insanlarla vakit geçirmesi zorunlu olacak.



‘Oyuncak değiller’



Yasada yapılacak değişikliklerle ilgili bilgi veren Almanya Tarım Bakanı Julia Klöckner “Evcil hayvanlar peluş oyuncaklar değildir, karşılanması gereken ihtiyaçları vardır” dedi. Klöckner yeni düzenlemelerin hayvanların refahı için uzmanlara danışılarak yapıldığını söyledi. Hazırlanan yeni düzenlemenin gelecek yıl başında yasalaşabileceği belirtiliyor. Parlamentonun onayının ardından yürütme kararı eyalet yönetimlerinde olacak. Tarım Bakanlığı sözcüsü düzenlemenin uygulamaya geçmesi durumunda, uygulamanın polis tarafından kapı kapı dolaşarak kontrol edilmeyeceğini ancak özellikle köpek bakım merkezlerine yoğunluk verileceğini belirtti.

‘Komşu polisi mi arayacak?’



Almanya’da her beş evden birinde köpek bakıldığı ve 9.4 milyona yakın evcil köpek bulunduğu tahmin ediliyor. Almanya’da en yaygın türler Alman kurtları ile kısa bacaklı uzun gövdeli sosis köpek olarak da bilinen Dachshund’lar. Bu türleri labrador, retriever, pug ve Jack Russell Terrier türleri izliyor. Yeni düzenlemeyle büyükbaş hayvanların da araçla nakli 4.5 saati geçemeyecek. Yasa taslağı Almanya’da “köpekler için neyin iyi olduğuna devlet mi karar verecek?” tartışması başlattı. Hıristiyan Demokrat Birlik’ten milletvekili Saskia Ludwig, köpeğini 32 derece sıcakta iki kez sokağa çıkarmayacağını söyledi. 5 yaşındaki bir Yorkshire terrier’in sahibi olan Bärbel Kleid, “Köpeğimi dışarıya ne kadar süreliğine çıkarmam gerektiğinin bana söylenmesini dayatmacı buluyorum. Ve beni kim kontrol edecek? Komşu polisi mi arayacak? Kendisi günde iki saati zaten kaldıramaz” dedi. Almanya Köpek Derneği (VDH) birçok köpek sahibinin düzenlemeye “güldüğünü”, çoğunun köpekleriyle yeterince vakit geçirdiklerini söylediklerini belirtti. VDH Sözcüsü Udo Kopernik “İyi niyetle yapılmış bir hareket ama tüm köpekler için geçerli bir kural olması gerçekçi değil” dedi.