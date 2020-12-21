Almanya'da Neo-Nazi saldırgana ömür boyu hapis

Naumburg Eyalet Yüksek Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında, geçen yıl ekim ayında ırkçı saldırı düzenleyen Balliet ömür boyu hapis ile cezalandırıldı.

Mahkeme Başkanı Ursula Mertens, ırkçı saldırıyı "korkakça" olarak niteledi.

Almanya Yahudiler Merkez Konseyi Başkanı Josef Schuster, kararın antisemitizme karşı önemli bir sembol olduğunu ifade etti.

Hükümet Sözcü Yardımcısı Ulrike Demmer ise "Halle saldırısı bize antisemitizm ve yabancı düşmanlığına karşı mücadeleyi daha kararlı bir şekilde sürdürmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi ve bugün adaletin sağlanması iyi bir şey." değerlendirmesinde bulundu.

Halle'deki ırkçı saldırı

Almanya'nın Saksonya-Anhalt eyaletinin Halle kentinde Ekim 2019'da bir sinagog ve dönerci önünde düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybetmişti.

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, olayın, "Yahudi düşmanı bir saldırı" olduğunu varsaydıklarını bildirmişti.

28 yaşındaki Alman vatandaşı Stephan Balliet, saldırısını kaskındaki kamerasıyla kaydetmiş, kendisi de saldırının ardından yaralı olarak ele geçirilmişti.

Sinagogu hedef alan saldırgan, Yahudiler için yılın en kutsal günü olan Yom Kippur (Kefaret günü) sırasında yaklaşık 80 kişinin bulunduğu sinagoga girmek istemiş ancak bunu başaramamıştı.