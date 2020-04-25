Aranan DAEŞ’liyi kulakları yakalatmış!

Koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle uygulanan karantinayı fırsat bilerek bulunduğu daireyi terk eden Bary’nin, maske takmasına karşılık, emniyette bulunan fotoğrafındaki “kulak ayrıntısı”nı fark eden polislerce yakalandığı bildiriliyor. İspanyol merkezli “El Pais” gazetesine konuşan bir polis, DAEŞ üyesi 29 yaşındaki Bary için, “Kulaklarının şekli onu tanımamızı sağlayan şeylerden biriydi” ifadesini kullandı. Daha sonra yapılan parmak izi analizlerinde de, yakalanan kişinin Bary olduğu doğrulanmış.

Daha önce Rap şarkıcısı olan Bary’nin adı, ABD’li gazeteci James Foley’nin 2014’te Irak’ta başı kesilerek öldürülmesi olayında geçiyordu. İspanyol basınına göre İngiltere’ye dönmeye çalışan Bary, tutuklanmadan önce 5 gün boyunca, iki militanla birlikte Almeria’da gizlendi.