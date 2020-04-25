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25.04.2020 - 07:00 |

Aranan DAEŞ’liyi kulakları yakalatmış!

Avrupa’da en çok aranan DAEŞ üyelerinden biri olan ve 4 gün önce İspanya’nın Almeira kentinde yakalanan Mısır uyruklu İngiliz vatandaşı Abdel Majed Abdel Bar’nin, “kulaklarının şekli” nedeniyle yakayı ele verdiği ortaya çıktı.

Aranan DAEŞ’liyi kulakları yakalatmış!

 

Koronavirüs salgını nedeniyle nedeniyle uygulanan karantinayı fırsat bilerek bulunduğu daireyi terk eden Bary’nin, maske takmasına karşılık, emniyette bulunan fotoğrafındaki “kulak ayrıntısı”nı fark eden polislerce yakalandığı bildiriliyor. İspanyol merkezli “El Pais” gazetesine konuşan bir polis, DAEŞ üyesi 29 yaşındaki Bary için, “Kulaklarının şekli onu tanımamızı sağlayan şeylerden biriydi” ifadesini kullandı. Daha sonra yapılan parmak izi analizlerinde de, yakalanan kişinin Bary olduğu doğrulanmış.

Daha önce Rap şarkıcısı olan Bary’nin adı, ABD’li gazeteci James Foley’nin 2014’te Irak’ta başı kesilerek öldürülmesi olayında geçiyordu. İspanyol basınına göre İngiltere’ye dönmeye çalışan Bary, tutuklanmadan önce 5 gün boyunca, iki militanla birlikte Almeria’da gizlendi.

6 asırlık İnkaya Çınarı, corona virüs sebebiyle yalnız kaldıBursa'da, Uludağ yolu üzerinde bulunan 610 yaşındaki Tarihi İnkaya Çınarı, her yıl yerli ve yabancı binlerce turist tarafından ziyaretçi akınına uğruyor. 37 metre boyu ve 10 metrelik gövdesiyle Osmanlı Devleti'nin simgesi haline gelen 6 asırlık çınarın çevresi ise, koronavirüs salgını sebebiyle sessiz kaldı.Bursa'nın simge çınarlarının başında gelen 610 yaşındaki "Tarihi İnkaya Çınarı", her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti gölgesinde ağırlıyor. Gösterişli gövdesi ve dört bir yana uzanan kollarıyla her yıl binlerce kişiyi gölgesinde ağırlayan tarihi çınar, adını aldığı mahalle sakinlerinin de geçim kapısı görevini üstleniyor. Osmanlı Devleti'nin kurulduğu dönemde, devletin en önemli simgelerinden biri olan ve tarihe tanıklık eden İnkaya Çınarı, koronavirüs sebebiyle yalnız kaldı. 37 metre boyu, 53 metre tepe çapı ve 10 metrelik gövdesiyle tarihe tanıklık eden tarihi çınar, 610 yıldır en sessiz günlerini yaşıyor.
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