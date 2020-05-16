Arbery cinayetinin faili, kendi kendini yakmış: İnfial yaratan görüntüleri bizzat sızdırmış

Koşuya çıkan siyahi Ahmaud Arbery'nin öldürülme görüntülerinin iki ay sonra ortaya çıkmasının arkasından beklenmedik bir isim çıktı.

WSB-TV’ye konuşan ve ailenin kendisinden profesyonel yardım almadığını belirten avukat Alan Tucker, videoyu faillerin arkadaşının çektiğini ve Gregory McMichael’ın da bu videoyu iki ay sonra sızdırdığını ifade etti.

Ailenin avukatı Chris Stewart da bu ifadeyi doğruladı.

Gregory McMichael’ın, ünlülerin tepkisine neden olan videoyu, “kendilerini daha iyi göstereceğini” ve bölgedeki siyahların protestolarını engelleyeceğini düşündüğü için yayımlattığı da aynı haberde bildirildi.

Ancak beklenenin tam tersi oldu. Görüntüler yaklaşık iki hafta önce internete sızınca LeBron James, Kim Kardashian, Kylie Jenner, Billie Eilish’in de aralarında olduğu ünlüler tepki gösterdi.

Siyahlara yönelik şiddetin cezasız kalmasına yönelik tepkilerin büyümesi üzerine, Gregory McMichael ve oğlu Travis 8 Mayıs’ta tutuklandı.

25 yaşındaki Ahmaud Arbery, 23 Şubat’ta havanın güneşli olmasını fırsat bilip ABD'nin Georgia eyaletinin Brunswick kasabasında koşuya çıkmıştı. Bir kamyonetin yanından geçmeye çalışırken karşısına çıkan 34 yaşındaki Travis McMichael ve 64 yaşındaki babası Gregory, tartıştıkları maktulü pompalı tüfekle öldürmüştü.

Emekli polis dedektifi Gregory McMichael, polise verdiği ifadede Arbery’nin bölgedeki ev hırsızlıklarının müsebbibi olduğunu düşündüğünü ve bundan dolayı takip ettiklerini söylemişti. Kendisinin evden tabancasını, oğlunun da kamyonetten pompalı tüfeği aldığını ve kendilerine “vahşice saldıran” Arbery’i oğlunun öldürdüğünü öne sürmüştü.

Bu savunma, baba oğlun görüntüler ortaya çıkana kadar tutuklanmamasını sağlamıştı.

Kaynak: Independent Türkçe