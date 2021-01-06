MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Aşırı sağcı Proud Boys'un liderinin Washington'a girişi yasaklandı
ABONE OL
06.01.2021 - 11:39 | | AA

Aşırı sağcı Proud Boys'un liderinin Washington'a girişi yasaklandı

ABD'de mahkeme, Donald Trump yanlısı olarak bilinen aşırı sağcı grup Proud Boys'un lideri Enrique Tarrio'nun başkent Washington DC'ye girişini yasakladı.

Aşırı sağcı Proud Boys'un liderinin Washington'a girişi yasaklandı

Mahkeme, mülke zarar vermek suçundan gözaltında bulunan Tarrio'yu serbest bırakırken başkente girişine yasak getirdi.

Karar uyarınca, Tarrio'nun, avukatıyla görüşmek veya mahkemeye çıkmak gibi istisnalar dışında Washington'a yaklaşık 1 saat mesafede bulunan Maryland'in Columbia bölgesine girmesi yasaklandı.

Karar, başkanlık seçimlerinin sonuçlarının Kongre oturumunda resmileşeceği bugün, Washington DC'de büyük bir Trump'a destek gösterisi düzenleneceği haberlerinin ardından alındı.

Washington DC polisi, Tarrio'nun geçen ay kentte yapılan bir gösteri esnasında bir kiliseye asılan "Black Lives Matter (Siyahilerin Hayatı Değerlidir) yazılı pankartı yırtmak suçundan gözaltına alındığını açıklamıştı.

Açıklamada, Tarrio'nun üzerinde gereğinden fazla kurşun bulunduğu ve bu konuda da kendisine suç isnat edildiği aktarılmıştı.

Washington DC'de geçen ay düzenlenen gösterilerde Trump destekçileri ile karşıtları arasında yaşanan kavgalarda 4 kişi bıçaklanarak yaralanmıştı.

Sabiha Gökçen'deki helikopter kazasının görüntüleri ortaya çıktıSabiha Gökçen Havalimanı'nda 31 Aralık'ta meydana gelen helikopter kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

Son dakika... Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan 'LGS' açıklaması

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Ve belli oldu, vergi alınmıyor, 3 bin 40 lira...

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

Fransız vatandaşları düşüncelerine göre listelenecek

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

İstanbul, Ankara ve İzmir'e kar yağacak mı, ne zaman yağacak?

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet