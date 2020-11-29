Aşkı uğruna takma isim kullanmış

İngiltere Kraliçesi II. Elizabeth’in dört çocuğu arasında tek kızı olan Prenses Anne (70) ilk evliliğini milli binici Mark Phillips (72) ile yapmıştı. Çiftin 1973 - 1992 yılları arasında devam eden evliliklerinden iki çocukları olmuştu. Prenses Anne’in Mark Phillips ile evliyken polis koruması Peter Cross ile yaşadığı gizli aşk, “The Crown” (Taç) dizisine konu olunca bir kez daha gündeme geldi.



‘Her gün arıyordu’



İngiliz “Daily Mail” gazetesi, Cross’un o dönemdeki sevgilisi Gillian Nicholls ile görüştü. Nicholls, “Mark Phillips 1980’de eşiyle ilişkisi olduğunu anlayınca Peter’i görevinden uzaklaştırdı. Peter ile benim ilişkim de 1981’de başladı. Prenses, korumalığından uzaklaştırıldıktan sonra da Peter ile ilişkisini devam ettirdi” dedi.

Gillian Nicholls anlatımına şöyle devam etti:



“Peter ile çalıştığımız iş yerinde telefonlara bakıyordum. Prenses Anne, Peter’ı her gün arıyordu. Ben bundan rahatsız olunca, Anne telefonda takma isim kullanarak kendini ‘Bayan Wallis’ olarak tanıtmaya başladı. Biliyorsunuz Kral 8. Edward, Wallis Simpson’ın aşkı uğruna tahtı bırakmıştı. Peter ile prenses buluşmak için de ‘Ülkede bir gün’ cümlesinden oluşan parolayı kullanıyordu.” Prenses Anne ile ilişkisi 1983’e kadar devam eden Cross’un o sırada ayrıca Nicholls ile birlikte olduğu ve Linda Cross ile de evliliğini sürdürdüğü anlaşıldı. Şimdi 72 yaşında olan Cross, polislik kariyerini bitirdiğini söylediği prenses ile ilişkisini daha sonra kitap yapmak istemiş ama başaramamış!



Susmayı tercih etti



Prenses Anne’in geçmişteki gizli sevgilisi Peter Cross, “The Crown” (Taç) dizisinde kendisiyle ilgili bölümü izlemiş. Ama bu ilişki hakkında basına konuşmayı reddediyor. Cross’un Linda Cross ile evliliğinden iki kızı var. İddiaya göre, Prenses Anne o dönemde kendisi gibi evli Cross’u aradığında telefona bazen kızları çıkıp, ahizeyi babalarına veriyormuş. Ailesine, prenses ile binicilik hakkında konuştuklarını söyleyen Cross şimdi başkasıyla evli. Öte yandan Prenses Anne’in iki çocuğunun babası Mark Phillips ile evliliği 1992’de bitti. Bu boşanmaya gerekçe olarak da prensesin Komutan Tim Laurence ile ilişkisi gösterildi. Prenses Anne 1992’den beri Timothy Laurence (65) ile evli. Mark Phillips ise ikinci eşi Sandy Pflueger’dan da 2012 yılında boşandı.