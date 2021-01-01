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01.01.2021 - 02:43 |

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

Azerbaycan'da halk, 2021 yılına girerken, Dağlık Karabağ'daki topraklarını Ermenistan'ın işgalinden kurtaran şehitlerini unutmadı.

Azerbaycanlılar yeni yıla şehitliklerde girdi

 

Azerbaycanlılar, 2020 yılının son dakikalarında, başta Bakü'de olmak üzere tüm illerdeki şehitliklerde toplanmaya başladı. 

Ellerinde Azerbaycan bayrakları taşıyan vatandaşlar, yeni yıla 2. Dağlık Karabağ savaşında şehit olan askerleri anarak girdi. 

Şehit aileleri, gaziler ve çok sayıda kişi, şehitlerin mezarları başında saygı duruşunda bulundu, mili marşı okudu. "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı atan vatandaşlar, "Şehit anası başını dik tut" sloganıyla şehit ailelerini teselli etmeye çalıştı. 

Azerbaycan ordusunun 27 Eylül'de başlattığı ve 10 Kasım'da Ermenistan'ın yenilgisini kabul eden anlaşmaya imza atmasıyla sona eren, 44 gün süren 2. Dağlık Karabağ savaşında 2823 Azerbaycan askerinin şehit olduğu açıklanmıştı.

Fedakar sağlık çalışanları yeni yıla da nöbette girdiAntalya'da 2020 yılında yeni tip koronavirüs hastalarının hayata tutunması için fedakarca mücadele eden Akdeniz Üniversitesindeki sağlık çalışanları, yeni yıla solunum cihazına bağlı hastaların nefes alabilmesi için fedakarca çalışarak girdi.
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