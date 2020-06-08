MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı
ABONE OL
08.06.2020 - 22:18 | | AA

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

Irak’ın başkenti Bağdat’ta, havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldığı bildirildi.

Bağdat Havalimanı'nın yakınına füze saldırısı

 

Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan açıklamada, “Bağdat Havalimanı yakınına füze saldırısı yapıldı. Füzenin, Bağdat’ın güneyindeki Arab Hudayr bölgesinden atıldığı tespit edildi.” denildi.

Açıklamada, Irak güvenlik güçlerinin söz konusu “terör saldırısını” gerçekleştiren tarafların yakalanması için arama çalışmalarına başladığı belirtildi.

Van’da terör saldırısı: 2 işçi şehit, 8 yaralıVan'ın Çatak ilçesinde PKK'lı teröristlerce yol çalışması yapan firmanın sivil servis aracına yönelik saldırısında 2 işçi şehit oldu, 8 işçi yaralandı
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

Türkiye'de 1968'den 2016'ya kadar geçerli olan bir yasaya göre kamuya açık alanda hangisi yasaktı? Kim Milyoner Olmak İster

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Emekli,işçi, memur, dul ve yetim milyonları ilgilendiriyor! Yüzde 50’si ödenir ve…

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ankara'da sıcak gündem! Önemli toplantılar var

Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Ay'a en son ne zaman ayak basılmıştır? Kim Milyoner Olmak İster

Sıradaki Haber