Biden: Yalnız başımıza aşamayız

Biden, İran nükleer programının kilit ismi Muhsin Fahrizade’ye yapılan suikastın, İran ile yeniden anlaşmayı zora sokup sokmadığına ilişkin soruya, “Bunu söylemek zor” yanıtını verdi. Trump yönetiminin İran konusundaki tutumunu eleştiren Biden, “İran’ın nükleer silahlara sahip olmasına izin veremeyiz. O (Trump), daha sıkı bir taviz alacağını düşünerek anlaşmadan çekildi. Peki ne elde ettiler? Onların (İran) nükleer malzemelere erişme imkanını artırdılar” dedi. Biden “Bir şeyi biliyorum ki bunları yalnız başımıza aşamayız. Bu yüzden yalnızca İran ile değil, Rusya ve Çin ile ilişkilerimizde ve diğer meselelerde daha büyük bir grubun parçası olmalıyız” ifadesini kullandı.

‘En büyük tehdit Çin’

ABD’nin en üst düzey istihbarat yetkilisi Ulusal İstihbarat Direktörü John Ratcliffe, Çin’in İkinci Dünya Savaşı’ndan bu yana “demokrasi ve özgürlüğe en büyük tehdit olduğunu” söyledi. “Wall Street Journal” gazetesinde makale kaleme alan Ratcliffe, “İstihbarat bilgileri açık ve net: Pekin, ABD’yi ve gezegenin geri kalanını ekonomik, teknolojik ve askeri olarak domine etmeyi hedefliyor” ifadelerini kullandı.

Çin’in kamuya ait girişimleri ve önde gelen şirketlerinin yalnızca Çin Komünist Partisinin (ÇKP) faaliyetleri için bir örtü olduğunu savunan Ratcliffe, “Ben bu ekonomik istihbarat yaklaşımını, ‘Çal, taklit et, yerine geç’ olarak adlandırıyorum. Çin, Amerikan şirketlerinden fikri mülkiyet hırsızlığı yapıyor, sonra teknolojiyi taklit ediyor ve sonunda küresel pazarda onların yerini alıyor” değerlendirmesinde bulundu.