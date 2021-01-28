MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BioNTech ve Pfizer: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı etkili
ABONE OL
28.01.2021 - 13:24 | | AA

BioNTech ve Pfizer: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı etkili

Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı geliştirdiği aşının İngiltere ve Güney Afrika’da görülen mutasyona uğramış koronavirüse karşı etkili olduğu bildirildi.

BioNTech ve Pfizer: Aşı mutasyona uğramış virüse karşı etkili

Şirketler tarafından yapılan ortak açıklamada, Teksas Üniversitesi Tıp Bölümü ve Pfizer’ın yaptığı çalışmada, testlerde Kovid-19 orijinal virüsü ile İngiltere ve Güney Afrika'daki yeni vakalarda kendini gösteren mutasyona uğramış virüste tespit edilen "ufak farkların" aşının etkisinde önemli bir azalmaya yol açma olasılığının düşük olduğu belirtildi.

Açıklamada, BioNTech ve Pfizer, mutasyona uğramış virüsün halihazırda uygulanmaya başlanan aşıyı etkisiz kılacağına ilişkin kanıt ortaya çıkarsa buna yanıt vereceklerini de hatırlattılar.

Şirketlerin, Kovid-19’un yeni türlerine karşı da dahil olmak üzere aşının " etkinliğini" izlemeye devam edeceklerinin ifade edildiği açıklamada, mRNA tabanlı aşının esnekliğinin gerekirse yeni aşı geliştirmek için çok uygun olduğuna vurgu yapıldı.

Sakarya'da silahlı dehşet! Üstlerine kurşun yağdırdıGelen son dakika haberine göre; Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde özel bir hastanenin önünde kimliği belirsiz bir kişi, yanında taşıdığı silahla 3 kişiye ateş ederek kaçtı. Yaralanın 3 kişiden birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

Bir garip dava! Rezidansta şikayetçi oldu duruşmada özür diledi

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

On binlerce kişiye güzel haber! 55 yaş düzenlemesi Meclis'e sunuldu...

Üretici de tüketici de şikayetçi

Üretici de tüketici de şikayetçi

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Aşı takvimi - Covid-19 aşı takvimi sorgulama | Aşı sıralaması

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet