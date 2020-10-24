Bir günde 200 bin vaka

Çin Vuhan’dan dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs salgının ölümcül etkisi hız kesmedi. Salgında ikinci dalganın yaşandığı Avrupa kıtasında, Hindistan, Brezilya ve ABD’nin toplamından daha fazla günlük vakaya ulaşıldı. Avrupa’da rapor edilen koronavirüs vakaları 10 günde iki kattan fazla arttı. Reuters analizine göre, perşembe günü pek çok Avrupa ülkesinde günlük vaka rekoru kırıldı ve bir günlük vaka sayısı perşembe günü ilk kez 200 bini geçti.

247 bin kayıp

7.8 milyon koronavirüs vakası ve yaklaşık 247 bin ölüm bildiren Avrupa, su an itibariyle küresel vakaların yaklaşık yüzde 19’unu ve küresel ölümlerin yaklaşık yüzde 22’sini oluşturuyor. Uzmanlar, Avrupa’daki hastanelerin doluluk oranlarının bölgede 6 ay önce yaşanan krizin zirvesindeki seviyenin oldukça altında kalsa da hastanelere kabul edilen hasta sayısının yeniden arttığını dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü’nden bir uzmanı ise Avrupa ve Kuzey Amerika’nın Kovid karşıtı önlemler alan ve enfekte insanlarla temas eden herkesi karantinaya alan Asya ülkelerini örnek alması gerektiğini söyledi.

Almanya’da durum ciddi

Pandeminin başından bu yana kontrollü vaka artışının görüldüğü Almanya’da da durum gittikçe ciddileşti. Perşembe günü ilk kez 11 bin 287 yeni günlük vaka bildiren Almanya, İsviçre, İrlanda, Polonya, Avusturya’nın çoğu ve başkent Roma dahil İtalya’nın pek çok bölgesi için seyahat uyarılarını uzattı. Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler, ülkenin vakalarda “çok ciddi” bir artışla karşı karşıya olduğunu söyledi.

‘1 milyon değil 3 milyona bulaştı’

Avrupa’da 1 milyon vaka eşiğini aşan ilk ülke olan İspanya’da da durumun kontrolden çıktığı belirtildi. Günlük vaka sayısı 20 bin 986 ile en yüksek düzeye ulaştığı ülkede, son 7 günde 570 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam sayı 34 bin 521’e çıktı. Kovid-19 kaynaklı ölümlerin 21 binden fazlası yaşlı bakımevlerinde kaydedildi.

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, ülkedeki gerçek toplam vaka sayısının resmi olarak kaydedilenden 3 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Sanchez, “Bilimsel uzmanlar tarafından yönetilen kamu kurumları tarafından yapılan araştırmalar, ülkemizde toplam vaka sayının resmi olarak kabul edilen 3 kat fazla olduğunu gösteriyor. Şu anda 3 milyon vatandaşımıza koronavirüs bulaşmış durumda” dedi. Halka daha fazla disiplin ve gereksiz sosyalleşmeye son verilmesi çağrısında bulunan Sanchez, “Önümüzdeki haftalar ve kış ayları çok zor geçecek ama İspanya bir kez daha eğriyi düzeltebilir” dedi. Yerel yönetimlerle koordinasyonlu hareket etmeye özen gösteren sol koalisyon hükümeti, vaka artış hızını durdurmak için salgının en fazla görüldüğü yerlerde gece sokağa çıkma yasağı getirilmesini istedi.

Karantina öncesi ‘gecelere aktılar’





İngiltere, Kovid-19 vaka sayıları hızla artmaya devam ediyor. Toplam vaka sayısının 810 bini geçtiği ülkede, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 44 bin 300’ü aştı. Son 3 gündür günlük vaka sayısı 20 binin üzerinde seyrettiği İngiltere’nin Manchester kentinde tam karantinanın bir alt seviyesi olan üçüncü seviyeye geçildi. Cuma günü uygulanmaya başlanan bu seviyede barlar ve eğlence mekânları kapatılıyor. Manchester’da sakinleri de kısıtlama uygulamasına saatler kala insanlar gece 12.00’a kadar eğlence mekânlarını ve barları doldurdu. Kentte sosyal mesafe yine hiçe sayıldı.

46 milyona yasak

Fransa’da perşembe günü 41 binden fazla yeni Kovid-19 vakası tespit edildi. Böylece ilk kez bir Avrupa ülkesi bir günde 40 binden fazla yeni vaka kaydetti. Toplam vaka sayısının 1 milyonu geçtiği ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı da 34 bin 210’a ulaştı. Başbakan Jean Castex, kasım ayının zor olacağını ve can kayıplarının artacağını söyledi. Castex, kısmi sokağa çıkma yasağının uygulanacağı bölge sayısının 54’e yükseldiğini de duyurdu.

Komşu da kapandı

Diğer yandan rekor vaka artışının görüldüğü ülke olan Yunanistan’ın Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Atina ve Selanik başta olmak üzere ülkede vakaların yoğun olduğu bölgelerde cumartesi gününden itibaren saat 00.30’dan 05.00’e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.

Yeniden karantina

Avrupa’da salgının ilk vurduğu ülke olan İtalya’da ise perşembe günü 16 bin 79 yeni vaka kaydedildi. Toplam vaka sayısı 465 bin 726’ya, ölenlerin sayısı da 36 bin 968’e çıktı. Büyükşehirlerden Milano’nun bulunduğu Lombardiya, Campania ve başkent Roma’nın da içinde bulunduğu Lazio bölgesinde, gece sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Danimarka’da yeni önlemler

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, son haftalarda hızla yükselen Kovid 19 vakalarına karşı yeni önlemler alındığını açıkladı.

Yeni getirilen kısıtlamalar, 50 kişilik toplanma sayısını 10 kişiye düşürürken, maske takma alanları da genişliyor. Önlemler şöyle:

- 29 Ekim’den itibaren süpermarketlerde, AVM’lerde, sinemalarda, hastanelerde, kültür merkezleri ve gençlik eğitim kurumlarında maske takmak zorunlu olacak.

- Pazartesiden itibaren saat 22:00’den sonra alkol satışı yasak olacak.

- Açık alanlarda cenaze törenlerine katılım sayısı 200 kişiden 50 kişiye düşürüldü.

- Özel sektör ve kamu kuruluşları evden çalışmaya öncelik verecek.-İRFAN KURTULMUŞ Kopenhag

‘2021’de yaz tatilini unutun’

Başlıkta verdiğimiz tespit Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery’e ait. Normalleşme konusunda “yüksek beklentilere girilmemesi uyarısı” uyarısı yapan Montgomery, Dünya Sağlık Örgütü’nün koronavirüs aşısının 2021 yılı ortasında hazır olacağını tahmin ettiğini hatırlatarak şunları dedi:

“Ancak tüm halkın aşılanması 2, 3 yıl sürecektir. Bir seferde herkesin aşılanması için ne yeterince doz ne de personel var. 2021 yılında da daha önceden olduğu gibi bir yaz tatili yapamayacağız. Daha yıllarca virüsle yaşamak ve mesafeyi korumak, elleri yıkamak, maske takmak gibi önlemleri almak zorundayız.”

Yalnız yoldaşlar

Koronavirüs vaka sayısının 5.3 milyonu geçtiği Brezilya’da Maria Vieira Bazani huzurevi, aileleriyle görüşmeleri yasaklanan misafirlerini terk edilmiş hayvanlarla buluşturdu. Golias adlı sivil toplum örgütünün iş birliğiyle köpek, keçi, at ve keçi gibi hayvanlarla buluşan huzurevi sakinleri biraz da olsa yüzleri güldü.

İlk onayı Remdesivir’e verdi

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA), Remdesivir adlı antiviral ilacın Kovid-19 tedavisinde kullanılmasına onay verdi. Bu FDA’dan tam onay alan ilk ilaç oldu. FDA’ye göre veklury adıyla satılan ilaç, hastaların iyileşme süresini ortalama 5 gün kısalttı. Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan bir makalede ilacın işe yaramadığı belirtilmişti. Dünya Sağlık Örgütü ise 30 ülkeden 11 binden fazla hastayla ilgili verileri temel alarak Remdesivirin Kovid-19 tedavisinde iyileşme ihtimaline ve hastanede kalma süresine hiçbir etkisi olmadığını açıklamıştı.