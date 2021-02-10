BM: Suriye krizinde yapıcı uluslararası diplomasi olmalı

Pedersen, BM Güvenlik Konseyini kapalı oturumda bilgilendirdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Anayasa komitesinin Cenevre'deki 5'inci tur görüşmesinin "kaçırılmış bir fırsat" ve "hayal kırıklığı" olduğunu belirten Pedersen, BM Güvenlik Konseyi ile anayasa komitesinin mevcut çalışma şeklini değiştirme ve yeniden toplanması durumunda etkili bir şekilde faaliyette bulunmasının yollarını görüştüklerini söyledi.

Pedersen, "Suriye konusunda yapıcı bir uluslararası diplomasiye ihtiyaç var ve bu olmadan anayasa komitesinde ya da başka herhangi bir yolda gerçekten ilerleme olmayacağına her zamankinden daha fazla ikna olmuş durumdayım." dedi.

"ANAYASA KOMİTESİNİN ÇALIŞMA ŞEKLİNİN DEĞİŞMESİ GEREK"

Suriye krizinde uluslararası toplumdaki bölünmüşlüğün de aşılması gerektiğine dikkati çeken Pedersen, "Benim üzerinde durduğum iki noktadan biri anayasa komitesinin çalışma şeklinin değişmesi gerektiği, diğeri ise yapıcı uluslararası diplomasi ihtiyacı." ifadelerini kullandı.

Pedersen, yakın zamanda Şam'ı ziyaret edeceğini sözlerine ekledi.