MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri BM'den Doğu Akdeniz açıklaması
ABONE OL
28.08.2020 - 20:46 | | AA

BM'den Doğu Akdeniz açıklaması

Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye "diyalog" çağrısında bulundu.

BM'den Doğu Akdeniz açıklaması

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği "endişeyle" takip ettiklerini söyledi.

Sorunun "barışçıl yollarla" çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye "diyalog" çağrısı yaptı.

Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.

Yarısı etkisiz çıktı! Dezenfektan gerçeği ortaya çıktıHepimizin çantasında, cebinde yer alıyor. Mart ayından bu yana vazgeçilmezimiz oldu el dezenfektanları... Virüse karşı etkili diye alıyoruz ama gerçekten etkili mi diye hiç merak ettiniz mi? CNN TÜRK ekibinden Fulya Öztürk, Halil Kahraman ve Alper Öztürk, bu konuyu sizin için araştırdı. Piyasadaki el dezenfektanlarını topladı, laboratuvara götürdü. Bakın sonuç ne oldu...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

94. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Milyonları ilgilendiriyor! O borçlar silindi ama...

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

Rusya 59 yıl sonra ilk kez görüntüleri yayınladı

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

İşçileri taşıyan servis otobüsü devrildi: Çok sayıda yaralı var

Sıradaki Haber