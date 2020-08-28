28.08.2020 - 20:46 | | AA
BM'den Doğu Akdeniz açıklaması
Birleşmiş Milletler (BM), Doğu Akdeniz'de yaşanan gerginliğin azaltılması için Yunanistan ve Türkiye'ye "diyalog" çağrısında bulundu.
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın brifinginde, Doğu Akdeniz'de Yunanistan ve Türkiye arasındaki gerginliği "endişeyle" takip ettiklerini söyledi.
Sorunun "barışçıl yollarla" çözümünün BM Genel Sekreteri Antonio Guterres için ''kritik'' olduğunu belirten Dujarric, Yunanistan ve Türkiye'ye "diyalog" çağrısı yaptı.
Dujarric, Genel Sekreterin gerginliğin azaltılması için yürütülen diplomatik çabaları da desteklediğini ifade etti.
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