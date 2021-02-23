Boeing 777’lere geçici yasak

ABD Denver’de geçen cumartesi United Airlines’e ait Boeing 777 uçağı Honolulu’ya gitmek üzere 213 yolcusu ve 10 mürettebatıyla havalandı. Ancak kalkıştan kısa süre sonra uçağın sağ motoru yanmaya başladı. Uçak geri dönüp havalimanına acil iniş yaptı. Yolcular ve mürettebat kazayı yara almadan atlatırken, uçağın yanan motorunda iki pervanenin kırıldığı, diğerlerinin de hasar gördüğü belirlendi.

56 uçak indirildi

ABD’nin ve dünyanın en büyük uçak üreticilerinden Boeing şirketi, Denver’deki olaydan sonra 777 model uçaklarının tümünün uçuştan alınmasını tavsiye etti. Bunun üzerine ABD havayolu şirketi United Airlines ve Japonya’nın iki havayolu şirketi aynı motorun kullanıldığı 56 uçağı yere indirdi. İngiltere de inceleme sonuçlanıncaya kadar Boeing 777 modeli uçakları geçici olarak hava sahasında yasakladı. Boeing incelemeler tamamlanana dek kullanımdaki 128 uçağın tümünün hizmetten kaldırılmasını istedi.

Yeni bir problem

Boeing açıklamasında “Soruşturma sonuçlanana kadar, 69’u hizmette ve 59’u depoda olan, Pratt&Whitney 4000-112 motoruyla uçan tüm 777 uçaklarının faaliyetlerinin durdurulmasını tavsiye ediyoruz” denildi. Motoru yapan Pratt&Whitney firması da soruşturmaya katılmak üzere bir uzman heyet gönderdi. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) Boeing 777 modelini kullanan tek ABD şirketinin United Airlines olduğunu, diğer uçakların Japonya ve Güney Kore şirketleri tarafından kullanıldığını bildirdi. Denver’deki son olay, daha önce 346 kişinin hayatını kaybettiği iki kazadan sonra 737 Max modeli uçakları 18 ay hizmetten kaldırılan Boeing için yeni bir darbe oldu.

Karakutu laboratuvarda

ABD Denver’de havada alev alan, parçaları da çevreye düşen Boeing 777’nin kokpit ses kayıt cihazıyla karakutusunun incelenmek üzere başkent Washington’daki laboratuvara gönderildiği açıklandı. FAA’dan yapılan açıklamada, ABD’de yalnızca United Airlines’ın filosunda, Pratt&Whitney PW4000 motorları olduğu kaydedildi. Boeing 777’de iki adet Pratt&Whitney PW4000 motoru bulunuyor. Uçuştan çekilen 24 uçakta da Pratt&Whitney PW4000 motoru yer alıyor.

‘Çok daha sık denetlenmeli’

ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) Denver’de geçen cumartesi Boeing 777’nin motorunun yanmasıyla ilgili soruşturma yapıldığını bildirdi. Daire, Boeing 777 uçaklarının daha sık denetlenmesini istedi. FAA, pazar günü motor ve uçak şirketlerinden yetkililerle görüştükten sonra ilk incelemeler ışığında, sadece bu modelde kullanılan Pratt & Whitney 4000 motorlarına özgü içi boş pervane kısmının daha sık aralıklarla kontrol edilmesi gerektiği sonucuna varıldığını açıkladı.

Hollanda’da da BoeIng kargo uçağının parçası koptu

Bir kadının üstüne düştü

Hollanda’da da geçen cumartesi bir Boeing 747-400 kargo uçağı New York’a gitmek üzere Maastricht havaalanından kalktı. Ama kargo uçağının motoru kalkıştan kısa süre sonra alev aldı ve birkaç uçak parçası yere düştü. Belçika’ya iniş yapan kargo uçağının parçalarından biri, yaşlı bir kadının üstüne düştü. Kadın yaralanırken, parçaların isabet ettiği araçlar da hasar aldı. Hollandalı bir itfaiye yetkilisi, “Bölgedeki birçok kişi yanan bir motorla üzerlerinde uçan uçağı görünce şoke oldular” dedi.