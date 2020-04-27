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27.04.2020 - 07:00 |

Brad Pitt, Trump’la dalga geçti

ABD’de yayımlanan Saturday Night Live programı dünya yıldızı Brad Pitt’i ağırladı.

Brad Pitt, Trump’la dalga geçti

Pitt, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump’un Kovid-19’la ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti. Pitt’i izleyenler gülmekten kırıldı. 

‘Mucizeler harikadır’

Trump’un, virüsün “Bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak” sözleri için Pitt “Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır” yorumunu yaptı. Trump’ın “Testler çok güzel” sözüne ise Pitt, “Güzeldir tabii eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise” dedi.

5 dakika farkla ceza yediCorona virüs salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında 31 şehirde uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması süresinde İzmir'de yaşanan ihlallerden dolayı 1704 kişiye toplamda 3 milyon 620 bin TL para cezası kesildi. Kısıtlamanın sona remesine 5 dakika kala sokağa çıkan bir vatandaşa ise ihlalden dolayı 3 bin 150 TL para cezası uygulandı
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