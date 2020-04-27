Brad Pitt, Trump’la dalga geçti

Pitt, Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’yi canlandırarak, ABD Başkanı Donald Trump’un Kovid-19’la ilgili yaptığı açıklamalarla dalga geçti. Pitt’i izleyenler gülmekten kırıldı.



‘Mucizeler harikadır’



Trump’un, virüsün “Bir gün içinde mucizevi şekilde kaybolacak” sözleri için Pitt “Mucizeler harikadır ama yine de mucizeler plan A olmamalıdır” yorumunu yaptı. Trump’ın “Testler çok güzel” sözüne ise Pitt, “Güzeldir tabii eğer güzellik anlayışınız bir çubuğun beyninize sokulması ise” dedi.