'Bücür'ün oğullarından şeytani plan! Para karşılığı örgüte katıyor

Meksika'da uyuşturucu karteli Sineola'nın lideri El Chapo'nun oğullarından Ovidio Guzman Lopez'in ülkenin kuzey sınırında bulunan kartel bölgesi yakınlarındaki uyuşturucu rehabilitasyon merkezinde tedavi gören hastaları, para karşılığında bünyesine kattığı ortaya çıktı. İngiliz Dailymail gazetesinin Meksika medyasına dayandırdığı haberde, ülkenin Baja California Başsavcılığı'nın yaptığı incelemelerde, Sinaloa kartelinin, Mazatlan şehrinde işe alım için rehabilitasyon merkezinin telefonlarını dinlediğini ortaya çıktığı aktarıldı.

REHABİLİTASYON MERKEZİNDEN ÖRGÜTE ÜYE KATIYORLAR





Dünyaca ünlü uyuşturucu karteli El Chapo'nun oğlulları, Jesús Alfredo Guzmán, Iván Guzmán ve Ovidio Guzmán’ın iki haftada bir, 100 dolarlık ödeme vaadiyle rehabilitasyon merkezindeki gençleri örgüte kattığı ifade edildi. Başsavcısılığın başlattığı soruşturmada, El Chapo'nun oğullarının kendisine rakip uyuşturucu kartellerine karşı savaş başlatmak için örgüte yeni üyeler kazandırmak için çalıştıklarını belirtti. Meksika polisi geçen hafta bir adrese düzenlediği baskında 11 kişiyi gözaltına almış ve gözaltına aldığı suç örgütü üyelerini Mazatlan’daki rehabilitasyon merkezine götürmüştü.

EL CHAPO'NUN OĞLU GEÇEN YIL GÖZALTINA ALINMIŞTI

Meksikalı uyuşturucu baronu El Chapo'nun 28 yaşındaki oğlu Ovidio Guzman Lopez, 2019 yılında güvenlik güçleri tarafından bir eve yapılan baskında yakalanınca kartel üyeleri şehri mahşer yerine çevirmişti. Kamu Güvenliği Bakanı Alfonso Durazo, kentte şiddetin önlenmesi amacıyla Ovidio Guzman'ın serbest bırakıldığını açıklamıştı.