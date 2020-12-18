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18.12.2020 - 13:51 | | AA

Burundi'nin eski lideri Buyoya koronavirüsten öldü

Covid-19 teşhisi konulan Buyoya'nın, tedavi için gittiği Fransa'nın başkenti Paris'te hastaneye ulaşamadan yaşamını yitirdiği bildiriliyor.

Burundi'nin eski lideri Buyoya koronavirüsten öldü

Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Buyoya, perşembeyi cumaya bağlayan gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Paris'te yaşamını yitirdi.

Mali'nin başkenti Bamako'da rahatsızlanan Buyoya'nın, tedavi için Fransa'ya gittiği ancak Paris'e varır varmaz hastaneye ulaşamadan ambulansta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Buyoya, 1987-1993 ve 1996-2003 arasında ülkeyi yönetmiş ve Kasım 2020'ye kadar da Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da kalp krizi sonucu 8 Haziran'da yaşamını yitirmişti.

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