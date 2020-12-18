Burundi'nin eski lideri Buyoya koronavirüsten öldü

Eski Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Buyoya, 71 yaşında hayatını kaybetti.

Ulusal medyadaki haberlere göre, Buyoya, perşembeyi cumaya bağlayan gece yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Paris'te yaşamını yitirdi.

Mali'nin başkenti Bamako'da rahatsızlanan Buyoya'nın, tedavi için Fransa'ya gittiği ancak Paris'e varır varmaz hastaneye ulaşamadan ambulansta hayatını kaybettiği öğrenildi.

Buyoya, 1987-1993 ve 1996-2003 arasında ülkeyi yönetmiş ve Kasım 2020'ye kadar da Afrika Birliği Mali ve Sahel Bölgesi Yüksek Temsilciliği görevini yürütmüştü.

Burundi Cumhurbaşkanı Pierre Nkurunziza da kalp krizi sonucu 8 Haziran'da yaşamını yitirmişti.