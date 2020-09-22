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22.09.2020 - 13:08 | | AA

CIA belgelerini sızdırmıştı...Snowden ABD hükümetine ödeme yapacak

ABD Ulusal Güvenlik Teşkilatı (NSA) için çalıştığı sırada, 2013 yılında CIA belgelerini sızdıran Edward Snowden'ın, ABD hükümetine 5 milyon dolar ödemeyi kabul ettiği öğrenildi.

CIA belgelerini sızdırmıştı...Snowden ABD hükümetine ödeme yapacak

NSA için çalıştığı sırada, 2013 yılında Amerikan istihbarat servisi CIA'ya ait gizli belgeleri sızdıran Snowden'ın geçen yıl piyasaya çıkan "Kalıcı Kayıt" kitabından elde ettiği 4.2 milyon dolarlık geliri ABD hükümetine ödemeyi kabul ettiği açıklandı.

Snowden kitaptan kazandığı gelire ekleme yaparak, ABD hükümetine 5 milyon dolar ödeme yapacağını kaydetti. Snowden, NSA ile imzaladığı sözleşmelere aykırı olarak geçen yıl hükümet sırlarını içeren "Kalıcı Kayıt" kitabını hükümet onayı olmadan yayınlamıştı.

Rusya'da yaşayan Snowden, bu ay itibariyle kitap satışlarından, telif ücretlerinden ve ilgili haklarından 4,2 milyon dolar kazanmıştı. Diğer yandan Snowden'ın avukatı Lawrence Lustberg ise, Snowden'ın ABD mahkemesinin bu kararına itiraz edeceğini ifade etti. 

İFŞA ETTİĞİ BELGELER DÜNYAYI SARSMIŞTI

Edward Snowden'ın 2013'te ifşa ettiği belgeler, NSA'nın Amerikan internet şirketlerinin topladığı tüm özel iletişim verilerine erişebildiğini ve yabancı ülke vatandaşlarına ait tüm internet yazışmalarının mahkeme izni olmaksızın bilgi toplamak için kullanılabildiğini ortaya çıkarmıştı.

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