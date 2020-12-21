MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu
ABONE OL
21.12.2020 - 00:40 | | AA

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulundu.

Çin, 100 milyar metreküpün üzerinde doğal gaz rezervi buldu

 

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin'in PetroChina Şirketi’nin Sincan Şubesi Genel Müdürü Huo Cin, özerk bölgedeki Junggar havzasının güneyinde yapılan ilk sondajlar çerçevesinde 109 milyar metreküplük doğal gaz rezervinin bulunduğunu söyledi. 

Huo, gaz keşif alanının, havzanın güneyinde 156 kilometrekarelik bir alanı kapladığını, rezervden günlük 610 bin metreküp doğal gaz ve 106,3 metreküp ham petrol çıkarmayı beklediklerini kaydetti. 

Dünyanın en büyük enerji tüketicisi olan Çin'in kuzeybatısındaki Uygur bölgesi, petrolün yanı sıra altın, platin, gümüş, uranyum ve kömür başta olmak üzere çok sayıda yer altı kaynağına sahip bulunuyor.

PetroChina, Ekim 2019'da da özerk bölgenin güneyinde yaptığı arama çalışmalarında 115,3 milyar metreküplük doğal gaz rezervi bulmuştu.

 

Bu sefer bekçiye saldırdıİstanbul Tuzla'da denetim sırasında maskesiz olduğu gerekçesiyle hakkında işlem yapan polisleri tehdit ettiği için 5 yıl 5 aya kadar hapis cezası istemiyle tutuksuz yargılaması süren ve "Bana teşkilatın numarasını verin" sözleriyle gündem olan kurye Cihan Aksu tekrar gözaltına alındı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca 4 ülke ismi verip duyurdu: Durdurma kararı alındı

Son dakika: Bakan Koca 4 ülke ismi verip duyurdu: Durdurma kararı alındı

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

SGK'dan yeni genelge! Değişti, başvuran yararlanıyor

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Vitaminlere ruhsat önerisi: "C,D vitamini ve gıda takviyeleri eczanede satılsın"

Son dakika... İzmir'de koronaya karşı filtre sistemi! 7 aydır kimseye bulaşmadı

Son dakika... İzmir'de koronaya karşı filtre sistemi! 7 aydır kimseye bulaşmadı

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet