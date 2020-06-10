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10.06.2020 - 13:28 | | AA

Çin'de seller nedeniyle 228 bin kişi tahliye edildi

Çin’in güney kesimlerinde bir haftadan fazla süredir etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı seller nedeniyle yaklaşık 230 bin kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Çin'de seller nedeniyle 228 bin kişi tahliye edildi

Xinhua ajansının haberine göre, Çin Acil Durum Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 2 Haziran’dan bu yana şiddetli yağış ve seller nedeniyle 228 bin kişinin güvenli yerlere tahliye edildiği belirtildi.

Yağış ve sellerden yaklaşık 2 milyon 630 bin kişinin etkilendiği kaydedilen açıklamada, 1300 evin yıkıldığı afetin yol açtığı hasarın, 4 milyar yuandan (yaklaşık 566 milyon dolar) fazla olduğu ifade edildi.

Açıklamada, 110 nehrin su seviyesinin tehlike sınırını aştığı vurgulandı.

SELLERDE ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

Haberde, seller ve sağanak nedeniyle şimdiye kadar Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde altı kişinin öldüğü, bir kişinin kaybolduğu, Hunan eyaletinde de yedi kişinin öldüğü, bir kişinin kaybolduğu belirtildi.

Yerel acil durum müdahale departmanından yapılan açıklamada, Guicou eyaletinde sağanağın yol açtığı afet ve kazalarda sekiz kişinin öldüğü ya da kaybolduğu bilgisi aktarıldı.

 

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