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21.04.2020 - 18:36 | | AA

Covid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir

Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomi ve üretime olumsuz etkisi nedeniyle Batı Afrika ülkelerinde 50 milyona yakın insanın açlık riskiyle karşı karşı kalabileceği uyarısında bulundu.

Covid-19 nedeniyle milyonlarca insan aç kalabilir

 

İngiltere merkezli Çocukları Kurtarın Vakfı ile 8 uluslararası sivil toplum örgütü, Kovid-19'un kıtadaki etkisine ilişkin ortak yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Kovid-19 salgını, Batı Afrika'da 17 ile 50 milyon arasında insanın gıda güvenliği ve yetersiz beslenmeyle karşı karşı kalmasına neden olabilir." ifadeleri kullanıldı.

Gıda güvenliğinin sağlanması ve kırılgan grupların korunması gerektiği vurgulanan açıklamada, aksi takdirde açlık ve gıda yetersizliğinin devam edeceği bildirildi.

Açıklamada ayrıca Batı Afrika ülkelerinde tarım ürünlerinin ekonomiye büyük katkı sağladığı ve özellikle bu alanda çalışanların desteklenmesi gerektiği çağrısı yapıldı.

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