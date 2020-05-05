DAEŞ’in covid-19 kurnazlığı...

Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadeleyi fırsat bilen terör örgütü DAEŞ, Irak ordusu, milis kuvvetlerden oluşan Haşdi Şabi ve polis güçlerinin kapsamlı operasyonlarına rağmen ülke içinde yeniden harekete geçti. Örgütün, başkent Bağdat’a 50 kilometre kadar yaklaştığı belirtiliyor.

Son günlerde Selahaddin, Diyala, Babil ve Enbar eyaletlerinde Irak ordusunun yanı sıra Haşdi Şabi’ye yönelik saldırılarını artıran DAEŞ’e, ordu güçleri birçok merkezde kapsamlı harekâtla karşılık veriyor. Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ülkede birçok kentte yer yer çatışmalar yaşanırken, DAEŞ’in saldırıları sonrası önceki gece Bağdat yakınlarında ve İran sınır hattında sıcak saatler yaşandı.

Diyala’nın Umm al-Karami Köyü’nde Irak Ordusu’nun 18. Tugayı, DAEŞ tarafından pusuya düşürüldü. Yardım çağrısı üzerine bölgeye ulaşan takviye güçler ile DAEŞ’li gruplar arasında yoğun çatışmalar yaşandı. Pusuyu gerçekleştiren DAEŞ’li grupların, Kürt-Arap sınırı olarak bilinen Hamrin Dağları’ndan bölgeye geldiği belirtildi. Diyala Valiliği, Irak ordusunun yerel halkın desteğiyle İslah Köyü’nde DAEŞ’li gruplara karşı büyük bir operasyon başlattığını ve çatışmaların birçok noktada sürdüğünü duyurdu.

DAEŞ’in Samarra bölgesinde de birçok noktadan ordu güçleri ve Haşdi Şabi gruplarına yönelik saldırı gerçekleştirdiği, Enbar vilayetinin El Methan köyündeki camide de iki DAEŞ’linin, kaçamayacaklarını anladıklarında üzerlerindeki bombaları patlattığı bildirildi. Patlamanın şiddetiyle caminin tamamen yıkıldığı kaydediliyor.

Irak güvenlik makamları, birçok noktada saldırıya katılan DAEŞ’li grupların, gelişmiş askeri mühimmat ve gece görüş ekipmanları ile donatıldığını açıkladı. Irak ordusunun, ülkenin kuzeyi, doğusu ve batısında 180 kilometre karelik bir alanda yoğun faaliyet içinde olduğu ifade edilen DAEŞ’e karşı büyük bir operasyona hazırlandığı belirtiliyor.

İran sınırında da aktif

Bu arada DAEŞ, İran sınır hattında da eyleme geçti. İran sınırına 35 km mesafedeki Celalebet köyüne saldıran DAEŞ, bölgedeki askeri faaliyetlerini artırıyor. DAEŞ gruplarına karşı savaş pozisyonuna geçen Irak ordusu ve Haşdi Şabi güçleri, saldırıları kırmaya çalışırken çatışma bölgelerine yeni takviye güçler sevk edildi. Çatışmalar, gece boyunca birçok noktada tüm şiddeti ile sürdü.

DAEŞ’in İran sınırına yaklaşması üzerine dün sabah saatlerinde, İran Hava Kuvvetleri’ne ait iki F-4E Phantom II uçağının, Irak sınırında, silahlı devriye gerçekleştirmek için Hamedan yakınlarındaki 3. Taktik Avcı Üssü’nden kalktığı bildirildi.