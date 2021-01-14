DSÖ uzmanları Vuhan'a ulaştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) uzmanlarından oluşan 10 kişilik ekip, koronavirüsün ilk kez görüldüğü Çin'in Vuhan kentine gitti. Uzmanlar, Çinli bilim insanlarıyla birlikte pandemiye neden olan koronavirüs SARS-CoV-2'nin kökenine ilişkin araştırmalarda bulunacak.

Singapur üzerinden ülkeye gelen ekibin, iki hafta süreyle karantina altına alındığı belirtiliyor. DSÖ ekibinin bu ay başında ülkeye gelmesi planlanıyordu ancak seyahat Çin tarafından geciktirilmişti.

ABD, Çin'i salgının boyutlarını ilk ortaya çıktığı anda saklamakla suçluyor. Pekin bunun üzerine DSÖ'nün bağımsız ve şeffaf bir soruşturma yürütmesini talep etmiş ancak daha sonra ziyaretin şartlarını eleştirmişti.

Sekiz ay sonra ilk ölüm



Öte yandan Çin'de günlük vaka sayısında 10 ay içindeki en büyük artış dün kaydedildi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu 13 Ocak tarihinde 138 yeni koronavirüs vakası görüldüğünü açıkladı. Bir önceki gün aynı rakam 115 olarak kayıtlara geçmişti. Mayıs ortasından bu yana da Çin'de ilk kez bir kişi koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

12 Şubat 2021 tarihinde Çin Yeni Yılı kutlanacak ve milyonlarca insan yeni yıl tatili nedeniyle memleketlerine gitmek üzere yola çıkacak. Çin'de tatil nedeniyle salgının yeniden patlak vermesinden endişe ediliyor.

DSÖ, Acil Durum Komitesi'ni toplantıya çağırdı

Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsün mutasyona uğramış ve daha bulaşıcı olan yeni türlerinin görülmesi üzerine Acil Durum Komitesi'ni toplantıya çağırdı. Olağan koşullarda komitenin iki hafta sonra toplanması bekleniyordu.

Virüsün mutasyon geçirmiş ve daha bulaşıcı olan iki türüne geçen haftalarda İngiltere ve Güney Afrika'da rastlanmıştı. Bu türler şu ana kadar 50'den fazla ülkeye yayıldı. Bunlara ek olarak Japonya da Pazar günü Brezilya'nın Amazonlar bölgesinden kaynaklanan yeni bir mutantın keşfedildiğini açıkladı. Henüz bu yeni tür üzerinde incelemeler sürüyor.

DSÖ Genel Direktörü Mike Ryan pandeminin ikinci yılının birincisinden daha sert geçebileceği uyarısında bulundu. Pandemiyle mücadelenin koordinasyonundan sorumlu olan DSÖ yetkilisi, kuzey yarımkürede virüsün yeni, daha bulaşıcı türlerinin görülmüş olması nedeniyle bu tehlikenin mevcut olduğunu belirtti.

Kaynak: Deutsche Welle Türkçe