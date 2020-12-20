DSÖ'den yeni koronavirüs mutasyonu uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü, açıklama yaparak yeni koronavirüs mutasyonuyla ilgil olarak İngiltere'deki yetkililerle "yakın temasta" olduklarını duyurdu.

Yeni mutasyon orijinal virüse kıyasla daha hızlı yayılıyor, ancak daha ölümcül olduğuna inanılmıyor.

Virüsün yayılmasını önlemek için başkent Londra dahil, Güneydoğu İngiltere'nin geniş gesimleri yeni, daha sıkı önlemler altına alındı.

Yeni mutasyonun aşılara farklı bir tepki verdiğine dair kanıt da yok.

YENİ MUTASYON HAKKINDA NELER BİLİYORUZ?



DSÖ'nün Twitter mesajına, yeni mutasyon konusunda İngiliz yetkililerle temas halinde oldukları vurgulandı.

Mesajda, İngiltere'nin mutasyonla ilgili çalışmalar konusunda bilgi paylaşımı yaptığı ve WHO'nun "bu virüs mutasyonunun özellikleri ve etkileri konusunda daha çok şey öğrendikçe, üye ülkeler ve halkla paylaşacağı" ifade edildi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson "önemli ölçüde belirsizlik" olsa da, yeni mutasyonun eskisine kıyasla yüzde 70 daha bulaşıcı olduğunu belirtti.

Ancak yetkililer, yeni mutasyonun daha çok ölüme yol açtığı ya da aşılar ve tedavilere farklı yanıt verdiğine dair bir kanıt bulunmadığını vurguladı.

Kaynak: BBC Türkçe