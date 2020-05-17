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17.05.2020 - 07:00 | | DIŞ HABERLER

En pahalı Bond filmi

Başrolünü Daniel Craig’in oynadığı yeni James Bond filmi “No Time To Die” (Ölmeye Zaman Yok) 200 milyon sterlini (1.6 milyar TL) bulan maliyetiyle “En Pahalı Bond Filmi” oldu!

En pahalı Bond filmi

Başrolünde İngiliz oyuncu Daniel Craig’in yer aldığı yeni James Bond filmi “No Time To Die” (Ölmeye Zaman Yok), tüm zamanların en pahalı Bond filmi oldu. Daniel Craig’in son kez James Bond’u canlandırdığı filmin yapım şirketine 200 milyon sterline (1.670.738.595 TL) mal olduğu açıklandı. Filmin maliyetinin 47 milyon sterlin daha pahalı olabilecekken, İngiltere merkezli stüdyolarda film yapımını teşvik etmeyi amaçlayan bir vergi planı sayesinde maliyetin daha az olduğu belirtildi.

Hem de en uzun Bond

Daha önce çekilen en pahalı Bond filmleri ise 182 milyon sterline mal olan “Spectre” ile 138 milyon sterlinlik bütçeyle çekilen “Skyfall” idi. Ayrıca, “No Time To Die” filminin ilk James Bond yapımından 250 kat daha pahalı olduğu belirtildi. Ünlü seri James Bond’un 1962’de çekilen ilk filmi olan ve başrolünde Sean Connery’nin yer aldığı “Dr. No” 800 bin sterline çekilmişti. Öte yandan, 163 dakikalık süresiyle bugüne kadarki en uzun Bond filmi olan “No Time to Die”ın geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşmesi planlanan vizyon tarihi koronavirüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelendi.

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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