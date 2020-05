Başrolünde İngiliz oyuncu Daniel Craig’in yer aldığı yeni James Bond filmi “No Time To Die” (Ölmeye Zaman Yok), tüm zamanların en pahalı Bond filmi oldu. Daniel Craig’in son kez James Bond’u canlandırdığı filmin yapım şirketine 200 milyon sterline (1.670.738.595 TL) mal olduğu açıklandı. Filmin maliyetinin 47 milyon sterlin daha pahalı olabilecekken, İngiltere merkezli stüdyolarda film yapımını teşvik etmeyi amaçlayan bir vergi planı sayesinde maliyetin daha az olduğu belirtildi.



Hem de en uzun Bond



Daha önce çekilen en pahalı Bond filmleri ise 182 milyon sterline mal olan “Spectre” ile 138 milyon sterlinlik bütçeyle çekilen “Skyfall” idi. Ayrıca, “No Time To Die” filminin ilk James Bond yapımından 250 kat daha pahalı olduğu belirtildi. Ünlü seri James Bond’un 1962’de çekilen ilk filmi olan ve başrolünde Sean Connery’nin yer aldığı “Dr. No” 800 bin sterline çekilmişti. Öte yandan, 163 dakikalık süresiyle bugüne kadarki en uzun Bond filmi olan “No Time to Die”ın geçtiğimiz nisan ayında gerçekleşmesi planlanan vizyon tarihi koronavirüs salgını nedeniyle kasım ayına ertelendi.