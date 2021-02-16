Endişeli bekleyiş

Myanmar’da askeri darbe ve seçilmiş hükümet üyelerinin gözaltına alınmasına karşı yapılan protestolarda, ordunun göstericilere müdahalesinde 4 kişi yaralandı. Protestocuların paylaştığı sosyal medya videolarında, Myitkyina şehrindeki gösterilerde, Myanmar ordusu göstericilere plastik mermi ile ateş ederken görüldü. Protesto gruplarının yaptığı açıklamada, ordunun müdahalesi sonucu 4 kişinin yaralandığı ve gösterilere katılan 5 gazetecinin gözaltına alındığı aktarıldı. Naypyitaw kentinde ise polisin yol kenarındaki 20 öğrenciyi gözaltına alması büyük tepki çekti.

Darbeden bu yana gösterilerin bir türlü yatışmaması üzerine ordu, daha sert müdahaleler yapılabileceğinin de işaretlerini veriyor. Ülkenin en büyük kentlerinden Yangon’da, darbe gününden bu yana ilk kez zırhlı araçlar sokağa çıktı. Batılı ülkelerin büyükelçiliklerinden orduya, şiddete başvurmama çağrısı yapılıyor.

20 yıl hapis!

Öte yandan askeri cunta devam eden protesto gösterilerine katılanlara hitaben bir açıklama yaparak, 20 yıla kadar hapisle cezalandırılabilecekleri uyarısında bulundu. Ordu tarafından, ceza yasalarındaki son değişikliklerin bildirildiği açıklamada, darbenin başını çeken komutanlara yönelik “nefret veya itaatsizlik” kışkırtmanın da yine ağır hapis ile cezalandırılacağı kaydedildi. Meclisin 1 Şubat darbesiyle feshedilmesinin ardından görevi son bulan bir grup milletvekili ise, yayımladıkları ortak açıklamada, protestoculara “cuntaya direnmeye devam” çağrısı yaptı.

Protestoların dışında ülkede büyük bir sivil itaatsizlik kampanyası da devam ediyor. Çok sayıda iş grubundan kişi sivil itaatsizlik kampanyasına katılırken, bu durumun devlet işlerinde büyük aksamalara neden olduğu ifade ediliyor.

Gözaltı uzadı

Myanmar’da askeri darbeden önce gözaltına alınan ve gözaltı süresi dün dolan eski Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii’nin, 17 Şubat’a kadar gözaltında kalacağı açıklandı. Basına bir açıklama yapan Suu Çii’nin avukatı Khin Maung Zaw, müvekkilinin planlandığı üzere mahkeme duruşmasına çıkmayacağını belirterek, “Bölge hakiminden aldığımız bilgiye göre gözaltı süresi 17 Şubat’a kadar sürecek” dedi. Avukat Zaw, Suu Çii ile yüz yüze görüşme gerçekleştiremediğini, sadece video konferans yoluyla görüşebildiğini ifade etti. Suu Çii’ye “ülkenin ithalat ve ihracat yasalarını ihlal etme suçlaması” yönelten askeri mahkeme, devrik lideri, ülkeye yasa dışı yollarla getirilmiş polis telsizleri ve giysi bulundurmakla suçlamıştı.