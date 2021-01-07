MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama: 500 kişi tahliye edildi
ABONE OL
07.01.2021 - 16:25 | | İHA

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama: 500 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez meydana gelen patlama nedeniyle riskli bölgedeki 500 kişi tahliye edildi.

Endonezya'da Merapi Yanardağı'nda iki patlama: 500 kişi tahliye edildi

Endonezya'nın Cava Adası'nda bulunan Merapi Yanardağı'nda iki kez patlama meydana geldiği bildirildi. Ülkenin en aktif yanardağı olan Merapi'deki tehlike nedeniyle riskli alanlarda bulunan 500 kişi evlerinden tahliye edildiği belirtildi. Jeolojik Afet Teknoloji ve Araştırma Merkezi tarafından yapılan açıklamada, ilk patlamada püsküren kül ve dumanın kraterden 200 metre yüksekliğe ulaştığı aktarıldı.

Öte yandan yanardağda artan hareketlilik sonrası Kasım ayında alarm seviyesi ikinci en yüksek seviyeye yükseltilmiş, turizm ve madencilik faaliyetleri durdurulmuştu. Yanardağda 2010 meydana gelen büyük patlama, 347 kişinin ölümüne ve 20 bin kişinin bölgeden tahliye edilmesine neden olmuştu.

Kaçırdıkları 12 yaşındaki küçük çocuğa kabusu yaşattılarİstanbul Esenler'de Suriye uyruklu ailenin 12 yaşındaki çocuklarını kaçırarak 8 bin dolar fidye isteyen fidyeyi vermedikleri taktirde böbreklerini satmakla tehdit eden 3 Suriye uyruklu şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

20 Yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 15 Ocak'ta bitiyor mu?

20 Yaş altı ve 65 yaş üstü kısıtlaması ne zaman bitecek? 20 yaş altı ve 65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı 15 Ocak'ta bitiyor mu?

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

Milyonları ilgilendiriyor! 5 yıl şartı var...

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

ABD'de 1814'ten sonra ilk baskın

Son dakika... MSB'den flaş açıklama! 8 terörist tünelde vuruldu

Son dakika... MSB'den flaş açıklama! 8 terörist tünelde vuruldu

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet