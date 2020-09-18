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18.09.2020 - 15:27 | | milliyet.com.tr

Erdoğan'ın Oruç Reis çıkışı Yunanistan'da ilk haber

Türkiye Cumhurbaşkanı "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım" dedi, Yunan medyasında manşet oldu.

Erdoğan'ın Oruç Reis çıkışı Yunanistan'da ilk haber

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bugün yaptığı Doğu Akdeniz açıklamalarını uluslararası haber ajansları 'son dakika' koduyla geçti.

Erdoğan, "Biz Oruç Reis'i eğer bakım için şöyle bir limana çektiysek, bunun da bir anlamı vardır. Niye çektik? Bu anlamlı bir yaklaşımdır. Yani diplomasiye bir fırsat tanıyalım, diplomaside bir olumlu yaklaşım ortaya koyalım, Yunanistan bizim bu yaklaşımımızı o da olumlu istikamette karşılasın ve buna göre de bir adım atalım" dedi.

Cumhurbaşkanı, sismik araştırmaların tamamen durmadığını belirterek Oruç Reis'in görevinin başına döneceğini de vurguladı.

Erdoğan, "Bizim Miçotakis (Yunanistan Başbakanı) ile görüşme yapma noktasında bir sıkıntımız yok. Ne görüşeceğiz, hangi çerçevede görüşeceğiz aslolan budur. Eğer Miçotakis Meis'te yaptıklarını eğer bir dayatma olarak yapmaya kalkarlarsa bunun bir anlamı yok" ifadesini de kullandı.

Reuters haber ajansı, 'Erdoğan, Türkiye'nin Yunanistan'la diplomasiye izin vermek araştırma gemisini geri çektiğini söylüyor' başlığıyla açıklamaları haberleştirdi.

Yunan basınından Kathimerini, To Vima gibi yayın organları ise Erdoğan'ın sözlerini manşetten verdi.

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