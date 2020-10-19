Eski eşine karşı kadınların yanında

Merkezi Fransa’da bulunan dünya çapındaki mankenlik - modellik ajansı Elite Models’ın eski patronu Gerald Marie hakkında “tecavüz soruşturması” başlatıldı. Gerald Marie, ajansın başındayken aralarında reşit olmamış bir genç kızın da bulunduğu bazı modellere cinsel saldırıda bulunmakla suçlanıyor. Fransa’da başlatılan soruşturma, eski bir BBC muhabirinin şikâyeti ve üç eski modelin Marie’nin kendilerine tecavüz ettiği iddiası üzerine açıldı.

‘İyileşmeyen yaralar’

Gerald Marie’nin eski eşi, bir dönemin süper modeli Linda Evangelista (55) da suçlamada bulunan kadınları desteklediğini açıkladı. ‘Guardian’ gazetesine konuşan Linda Evangelista, soruşturma konusunda “dört kadına da inandığını” belirterek eski eşinin suçlu olabileceğini söyledi. Marie ile 1987 ile 1993 yılları arasında evli olan süper model, “Mağdurların şikâyetini duyduğumda, deneyimlerime dayanarak, onların doğruyu söylediklerine inandım. Bunlar asla iyileşmeyecek yaralar. Konuşan mağdurların cesaretlerine ve güçlerine hayranım” dedi.

Üç model şikâyetçi

Elite Models’ın eski patronu Gerald Marie, 1980 ve 1990’larda 17 ile 20 yaşları arasında olan modeller Carre Otis, Jill Dodd ve Ebba Karlsson’a tecavüz etmekle suçlanıyor. Eski bir BBC muhabiri olan Lisa Brinkworth ise bazı ajanslarda çoğu reşit olmayan modellere karşı uygunsuz cinsel davranışlarda bulunulduğu iddialarını araştırırken, Marie’nin bir gece kulübünde kendisine de cinsel tacizde bulunduğunu ileri sürüyor. Marie, o zamanlar Cindy Crawford, Naomi Campbell ve Claudia Schiffer gibi ikonik modelleri temsil eden Elite’in Avrupa başkanıydı. Marie’nin avukatları ise suçlamaları reddediyor. Soruşturmanın seks ağı kurmakla suçlandığı sırada geçen yıl hapishanede intihar eden ABD’li finansçı Jeffrey Epstein ve birçok oyuncuya cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıkan film yapımcısı Harvey Weinstein davaları gibi geniş çaplı bir olaya dönüşeceği belirtiliyor.