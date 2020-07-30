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30.07.2020 - 17:40 | | AA

Everest dağcılara yeniden açılıyor

Koronavirüs nedeniyle kimsenin tırmanmasına izin verilmeyen dünyanın en yüksek noktası ile diğer Himalaya zirvelerine turlar yeniden başladı.

Everest dağcılara yeniden açılıyor

Nepal'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 4,5 ay önce durdurulan Everest Dağı'na ve Himalayalardaki diğer zirvelere düzenlenecek turlar için yeniden izin verilmeye başlandı.

Turizm Bakanı Sözcüsü Kamal Prasad Bhattarai, 21 Temmuz'da alınan Kabine kararı doğrultusunda, hükümetin otelleri ve restoranları yeniden açtığını belirtti. Everest Dağı'na ve Himalaya Dağlarındaki diğer zirvelere yeniden tırmanış izinleri verilmeye başlandığını bildiren Bhattarai, yürüyüş ve dağcılık faaliyetlerinin, otel ve restoran gibi tüm işletmelerin sağlık protokolüne uyması gerektiğini vurguladı.

Bhattarai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Bir sonraki tırmanış mevsimi sonbaharda, buna daha bir aydan fazla süre var. 17 Ağustos'tan itibaren uluslararası uçuşlar gerçekleştireceğiz. Hala biraz zamanımız var." dedi.

Sözcü, Bakanlığın dağcılar ve yürüyüşçüler için sağlık protokolleri modeli üzerinde istişare ettiğini de söyledi.

13 Mart'ta zirvelere tüm turlar askıya alınmıştı

Nepal'de bugüne kadar 19 bin 547 kişide Kovid-19'a rastlanırken, virüs nedeniyle 52 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede, 13 Mart'ta olası Kovid-19 salgınına karşı önlemler çerçevesinde, Everest Dağı ve Himalayalardaki diğer zirvelere tüm turlar askıya alınmış, bu yıl bahar mevsimi için tırmanma izinlerinin verilmesi durdurulmuş ve daha önce verilen izinler iptal edilmişti.

Nepal hükümetinden geçen hafta yapılan açıklamada, ülkedeki otel ve pansiyonların 30 Temmuz'dan itibaren ziyaretçi kabul edebileceği ve dağlarda yürüyüş ve tırmanış faaliyetlerine izin verileceği bildirilmişti.

Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen iç ve dış hat uçuşların 17 Ağustos'tan itibaren yeniden başlayacağı belirtilen açıklamada, kararın sonbaharda yoğunlaşan dağ turizmi faaliyetlerinin sağlıklı yürütülebilmesi ve turizm sektöründe yaşanabilecek ekonomik kayıpların önlemesi amacıyla alındığı kaydedilmişti.

Himalaya Dağlarının eteğindeki Nepal, her yıl eylül ve ekimde yaklaşık 1,2 milyon yabancı ziyaretçiyi ağırlıyor.

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