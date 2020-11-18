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18.11.2020 - 11:51 | | AA

F-16 savaş uçağı kayboldu

Tayvan'da eğitim uçuşu için havalanan hava kuvvetlerine ait F-16 jetinden haber alınamıyor.

F-16 savaş uçağı kayboldu

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarından birinin, gece eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, tek kişilik eğitim uçağının kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra radardan çıktığı ve pilottan haber alınamadığı belirtildi.

Kaybolan uçak için Hualien kentindeki hava üssünü çevreleyen alanda kapsamlı havadan ve denizden arama emri verildi.

Son dakika... Cerrahpaşa Tıp Dekanı açıkladı! Kat kat fazla...Gelen son dakika haberine göre,Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sait Gönen şu anda Avrupa'nın pek çok büyük şehrinde olduğu gibi İstanbul’da da koranavirüs salgınında tsunami yaşandığını söyleyerek, salgınn başladığı Mart Nisan aylarına nazaran artık yoğun bakımlardaki yatış süresinin de çok uzadığını çünkü artık risk grubundakilerin de hastalığa yakalandığına işaret etti. Yoğun bakım kalışları uzadıkça sağlık sisteminin zorlanmaya başlayacağını söyleyen Prof. Dr. Gönen, “Yoğun bakım doluluk oranımız Nisan ayındakinden kat kat fazla. En çok aile içi ve sosyal alanlardaki bulaşıcılık hastalığı yaydı. Gerekirse evde de aile içinde maskeyle oturun ama ne olur korunun” dedi.
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