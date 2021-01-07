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07.01.2021 - 07:00 | | DIŞ HABERLER SERVİSİ

FBI tarafından GPS ile izlenmiş

ABD’de cinsel istismardan hapiste olan Ghislaine Maxwell’in tutuklanmadan önce FBI tarafından GPS ile izlendiği ortaya çıktı. FBI, Maxwell’in gizlendiği yeri yüzde 100 doğru tespit etmek için özel bir teknoloji kullanmış ve ardından operasyon yapılmış

FBI tarafından GPS ile izlenmiş

ABD’de milyarder finansçı Jeffrey Epstein (66) seks ağında reşit olmayan kızları kullanmak suçundan yattığı cezaevinde 2019’da intihar
etmişti. Epstein’in eski sevgilisi ve suç ortağı Ghislaine Maxwell (59) ise milyon dolara satın aldığı, New Hampshire’da bulunan gözlerden uzaktaki malikanesinde saklanıyordu. FBI (ABD’nin iç güvenlik teşkilatı) tarafından düzenlenen operasyonla 2 Temmuz 2019’da yakalanan Maxwell tutuklanmıştı.

FBI’ın Maxwell’i yakalamak için kullandığı teknikler yeni ortaya çıktı.

Sinyaller izlendi

Haber sitesi Daily Beast’in ulaştığı mahkeme belgelerine göre, FBI, Maxwell’i küresel konumlandırma sistemi GPS ile takip etmiş. GPS sayesinde Maxwell’in avukatlarından biri olan kız kardeşiyle kullanmak için aldığı telefon hattından yayılan sinyaller izlenerek saklandığı
malikanenin yeri tespit edilmiş.

Polis şefleri ayrıca alanı daraltarak zanlının yerini yüzde 100 doğru tespit etmek amacıyla yakındaki telefonlardan sinyal almak için “vatoz” cihazını kullanmış. FBI, evrak çantası boyutundaki bu cihazın, cep telefonunun daha doğru bir konumunu belirlemesi ve tanımlayıcı bilgiler elde etmesiyle malikaneye baskın yaparak Maxwell’i yakalamış.

Tartışılan ‘vatoz’

“Vatoz” cihazıyla zanlıların yerini tespit etmek, hedef telefonun yakınındaki kişilerin telefonları hakkında da bilgi toplanması nedeniyle tartışma yaratıyor. İngiliz Profesör Alan Woodward, “Bu konudaki endişe, polisin hedefinde olmayan kişilerin telefonlarının yerlerinin de tespit edilebilmesidir. Vatoz ile elde edilen verilere ne olduğu ise belli değil” dedi. Tutuklu Maxwell, reşit olmayan üç kızı, Epstein’in cinsel istismar ağına katmak suçlamasıyla önümüzdeki Temmuz ayında mahkemeye çıkarılacak.

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