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22.01.2021 - 17:45 | | AA

Filipin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü

Filipin Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, hÃ¼kÃ¼metin, Bangsamoro Ã–zerk BÃ¶lgesiâ€™ne tam desteÄŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde de devam edeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.Â

Filipin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü

Bangsamoro DanÄ±ÅŸma BÃ¼rosuâ€™ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Filipinli lider, Malacanang SarayÄ±â€™nda Bangsamoro'nun kuruluÅŸunun ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada salgÄ±n sÃ¼recinde zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸan bÃ¶lgeye tam destek saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilgili tÃ¼m kuruluÅŸlara talimat verdiÄŸini belirtti.

Duterte, Bangsamoro'nun Ã¶zerkliÄŸini destekleme, insan haklarÄ±nÄ± koruma ve sosyal refah seviyesini arttÄ±rma yÃ¶nÃ¼ndeki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini belirtti.

Ã–ZERK YÃ–NETÄ°M

Ãœlkenin gÃ¼neyindeki MÃ¼slÃ¼man Mindanao bÃ¶lgesinde 21 Ocak ve 6 Åžubat 2019'da yapÄ±lan referandumlarda, halk, bÃ¶lgeye kapsamlÄ± Ã¶zerklik getiren Bangsamoro Organik YasasÄ±'nÄ± kabul etmiÅŸti.

Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte tarafÄ±ndan Bangsamoro GeÃ§iÅŸ Otoritesi'nin baÅŸÄ±na getirilen HacÄ± Murat Ä°brahim, 26 Åžubat'ta yÃ¶netimi federal hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lge valisinden devralmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°brahim'in geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin tamamlanacaÄŸÄ± Haziran 2022'ye kadar bÃ¶lgeyi yÃ¶netmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

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Araca malzeme yüklerken ölümden böyle döndü!BeyoÄŸlu'nda, ÅŸirket aracÄ±na malzeme yükleyen Ahmet Karagöz, bir kamyonetin açÄ±k olan bagaj kapaÄŸÄ±na çarpmasÄ±yla yaÅŸanan kazada ölümden döndü. Güvenlik kameralarÄ±na da yansÄ±yan kazayÄ± ucuz atlattÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Karagöz Biraz daha yol kenarÄ±nda olsaydÄ±m, beni de biçecekti dedi.
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