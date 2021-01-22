Filipin Devlet BaÅŸkanÄ± Duterte'den, Bangsamoro'ya "tam destek" sözü
Filipin Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte, hÃ¼kÃ¼metin, Bangsamoro Ã–zerk BÃ¶lgesiâ€™ne tam desteÄŸinin yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) salgÄ±nÄ± sÃ¼recinde de devam edeceÄŸi sÃ¶zÃ¼nÃ¼ verdi.Â
Bangsamoro DanÄ±ÅŸma BÃ¼rosuâ€™ndan edinilen bilgiye gÃ¶re, Filipinli lider, Malacanang SarayÄ±â€™nda Bangsamoro'nun kuruluÅŸunun ikinci yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada salgÄ±n sÃ¼recinde zorluklarla karÅŸÄ±laÅŸan bÃ¶lgeye tam destek saÄŸlanmasÄ± iÃ§in ilgili tÃ¼m kuruluÅŸlara talimat verdiÄŸini belirtti.
Duterte, Bangsamoro'nun Ã¶zerkliÄŸini destekleme, insan haklarÄ±nÄ± koruma ve sosyal refah seviyesini arttÄ±rma yÃ¶nÃ¼ndeki kararlÄ±lÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼receklerini belirtti.
Ã–ZERK YÃ–NETÄ°M
Ãœlkenin gÃ¼neyindeki MÃ¼slÃ¼man Mindanao bÃ¶lgesinde 21 Ocak ve 6 Åžubat 2019'da yapÄ±lan referandumlarda, halk, bÃ¶lgeye kapsamlÄ± Ã¶zerklik getiren Bangsamoro Organik YasasÄ±'nÄ± kabul etmiÅŸti.
Filipinler Devlet BaÅŸkanÄ± Rodrigo Duterte tarafÄ±ndan Bangsamoro GeÃ§iÅŸ Otoritesi'nin baÅŸÄ±na getirilen HacÄ± Murat Ä°brahim, 26 Åžubat'ta yÃ¶netimi federal hÃ¼kÃ¼metin bÃ¶lge valisinden devralmÄ±ÅŸtÄ±. Ä°brahim'in geÃ§iÅŸ sÃ¼recinin tamamlanacaÄŸÄ± Haziran 2022'ye kadar bÃ¶lgeyi yÃ¶netmesi kararlaÅŸtÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Â