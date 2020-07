Formula 1’de ırkçılık tartışması

Tek kişilik, açık tekerlekli otomobillerle yapılan dünyaca ünlü Formula 1 yarışlarında ırkçılık tartışması yaşanıyor. Formula 1’de 6 kez dünya şampiyonu olan İngiliz pilot Lewis Hamilton (35), ABD’nin Minneapolis kentinde siyahi George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından “Siyahların Yaşamı Değerlidir” hareketine destek vermiş ve tüm Formula 1 camiasını desteğe davet etmişti.



Lewis Hamilton, ırkçı olarak tanınan tarihi kişilerin heykellerinin protestocular tarafından yıkılmasını desteklerken, Formula 1’in eski patronu Bernie Ecclestone (89) ise “Lewis’in siyahlar için yaptığı kampanya çok değerli. Ama heykellerin yıkılması yanlış. İnsanların o heykellerin neden orada olduklarını anlamaları lazım” demişti. Bunun üzerine Hamilton, Ecclestone’a “Eğitimsiz ve cahil” demiş ve Formula 1 camiasında “ırkçılık tartışması” başlatmıştı.

‘Eşit bir şekilde yarışıyorsun’

Bernie Ecclestone, Hamilton’a şöyle cevap verdi: “Öncelikli Formula 1’in ırkçı bir platform olduğu iddiasını reddediyorum. Formula 1 ırkçı değildir. Lewis, Formula 1’de beyazlar dışındaki kişilere de ekipler tarafından görev verildiğini ve aynı fırsatlara sahip olduklarını fark ederek işe başlayabilir.

Ayrıca Lewis, eğitimsiz ve cahil olduğumu söylüyorsun. Ama ben seninle aynı eğitim seviyesine sahibim. Ben savaş yıllarında eğitim gördüm, her zaman en iyi koşullarda okumadım. Ama sen şu an çok şanslısın, çünkü eğer ben çok daha uygun şartlarda eğitim alsaydım belki burada olmayacaktım ve sen de belki Formula 1’den eşit şekilde faydalanamayacaktın! Ama şu an eşit şekilde faydalanıyorsun. Ayrıca ben hayatta başarılı oldum, Formula 1’den önce de para kazanıyordum.” Geçmişte bir siyahiye yardım ettiği için tutuklandığını da açıklayan Ecclestone, 2017’de 6 milyon sterline Liberty Media’ya sattığı Formula 1’deki aktif görevlerinden, Nazi Almanya’sının simgesi Hitler’i işleri net biçimde tamamlaması nedeniyle övdüğü için men edilmişti.