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04.11.2020 - 16:27 | | AA

Fransa tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar"ı yasakladı

Fransa'da tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar" adlı hareket, Bakanlar Kurulu kararıyla yasaklandı.

Fransa tüzel kişiliği bulunmayan "Bozkurtlar"ı yasakladı

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Bakanlar Kurulu'nda söz konusu hareketin yasaklanmasına yönelik karar alındığını belirtti.

Darmanin, bu haraketin kine ve ayrımcılığa teşvik ettiği ve şiddet olaylarına karıştığını ileri sürdü.

Fransa'da Bozkurtlar hareketinin tüzel kişiliği bulunmuyor.

Ülkenin güneyindeki Vienne kentinde 28 Ekim'de Ermenistan yanlısı gösteri yapan protestocuların A7 otoyolunu kapatarak işe giden Türklere saldırması sonucu çıkan olayda 4'ü Türk 5 kişi yaralanmıştı.

Bu olayın ardından Lyon ve Dijon kentlerindeki Türkler, Ermeni göstericilerin şiddetine karşı yürüyüş düzenlemiş, polis Türklere biber gazıyla müdahale etmiş ve katılımcılara para cezası kesmişti.

Bazı Fransız makamları ve siyasiler, Ermeni şiddetine tepki vermezken, yürüyüş yapan Türklerin sınır dışı edilmesi gerektiğini savunmuştu.

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