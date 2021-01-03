MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Fransa’da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza
ABONE OL
03.01.2021 - 17:47 | | İHA

Fransa’da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza

Fransa’da yılbaşı partisinde katılan bin 200 kişi ülkede uygulanan sokağa çıkma yasağı ve korona virüs tedbirlerini ihlal ettiği için ceza aldı.

Fransa’da yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye ceza

Fransa'nın kuzeybatısında yasadışı olarak düzenlenen yılbaşı partisine katılan bin 200 kişiye koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında alınan kuralları ihlal ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, “Yılbaşı partisinde katılan bin 200'den fazla kişiye ceza kesildi. Parti alanları kapatılırken, etkinliği düzenleyenler tespit edilip yargılanacak” dedi.

Yetkililer ülkenin kuzeybatısında bulunan Bretonya bölgesinde yalnızca 800 kişiye sokağa çıkma yasağını ihlal ettikleri ve maske takmadıkları gerekçesiyle ceza verildiğini ifade etti. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Öte yandan, 31 Aralık gecesi Fransa'nın farklı bölgelerinden ve yurtdışından gelen yaklaşık 2 bin 500 kişi Rennes kenti güneyinde illegal düzenlenen yılbaşı partisine katıldı.

Fransa’da korona virüs vaka sayısı 2 milyon 643 bin 239’a yükselirken, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 64 bin 921 oldu.

Sağlık Bakanı Koca'dan tedbirlere uyan halka teşekkürSağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kısıtlama ve tedbirlere uyan vatandaşlara teşekkür etti.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

Havuzlarda havasız kalan 12 ton alabalık telef oldu

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Ev alacak herkesi ilgilendiriyor! Yükseldi...

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Pandemi zenginlere yaradı, servetleri arttı

Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

Esenyurt'ta kısıtlamayı ihlal edenlere ceza yağdı!

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet