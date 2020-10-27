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27.10.2020 - 19:25 | | AA

FransÄ±z milletvekili, "siyasal Ä°slam'a" karÅŸÄ± Yahudi-HÄ±ristiyan medeniyetini savundu

Fransa'da merkez saÄŸ CumhuriyetÃ§iler Partisiden (LR) milletvekili Anne-Laure Blin, Ã¼lkede "siyasal Ä°slam'a" karÅŸÄ± savaÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± ve Yahudi-Hristiyan medeniyetinin savunulmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.Â

FransÄ±z milletvekili, "siyasal Ä°slam'a" karÅŸÄ± Yahudi-HÄ±ristiyan medeniyetini savundu

Blin, Ulusal Meclis'te yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, "siyasal Ä°slam'Ä±n" Ã¼lkesini hedef aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia etti. Blin, TÃ¼rkiye'nin Avrupa BirliÄŸine (AB) Ã¼yeliÄŸinin sÃ¶z konusu olmamasÄ± gerektiÄŸini savundu.Â 

"Siyasal Ä°slam'Ä±n" kendilerine ve gÃ¶Ã§menlere ÅŸantaj yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sÃ¼ren Blin, mecliste hazÄ±r bulunan BaÅŸbakan Jean Castex'e seslenerek, "FransÄ±z deÄŸerlerini ve Yahudi-Hristiyan medeniyetini ne zaman savunacaksÄ±nÄ±z? Siyasal Ä°slam'a karÅŸÄ± ne zaman savaÅŸ aÃ§acaksÄ±nÄ±z? dedi.

MACRON MÃœSLÃœMANLARI HEDEF GÃ–STERMÄ°ÅžTÄ°Â 

Fransa'da CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron yÃ¶netiminin son dÃ¶nemde MÃ¼slÃ¼manlarÄ± ve Ä°slami kuruluÅŸlarÄ± hedef almasÄ±yla Ã¼lkenin Ã§eÅŸitli ÅŸehirlerinde Ä°slam karÅŸÄ±tÄ± uygulamalara baÅŸlandÄ±.Â 

Ãœlkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakÄ±nlarÄ±ndaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geÃ§en hafta, baÅŸÄ± kesilerek Ã¶ldÃ¼rÃ¼len Ã¶ÄŸretmeni "anmak iÃ§in" resmi binalarÄ±n duvarlarÄ±na FransÄ±z mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yÃ¶nelik hakaret iÃ§erikli karikatÃ¼rleri yansÄ±tÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Macron, Hazreti Muhammed'e hakaret iÃ§eren karikatÃ¼rleri yayÄ±mlamaktan vazgeÃ§meyeceklerini sÃ¶ylemiÅŸti.Â 

Macron'un bu aÃ§Ä±klamalarÄ± Arap dÃ¼nyasÄ±nda tartÄ±ÅŸmalara ve protestolara yol aÃ§mÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Ãœlkedeki MÃ¼slÃ¼man dernek ve sivil toplum kuruluÅŸlarÄ±na yÃ¶nelik baskÄ±lar ve baskÄ±nlar da arttÄ±.Â 

Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Gerald Darmanin, 19 Ekim'de yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Fransa Ä°slamofobi ile MÃ¼cadele Kolektifi (CCIF) ile Barakacity dahil birÃ§ok dernek ve sivil toplum kuruluÅŸu ile bir caminin kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

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Bakan Akar, Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Mirziyoyev ile görüÅŸtüMilli Savunma BakanÄ± Hulusi Akar, Özbekistan CumhurbaÅŸkanÄ± Shavkat Mirziyoyev ile görüÅŸtü.
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