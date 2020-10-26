Gören hayrete düştü, 40 milyondan fazla... Her yerdeler!

Her yıl Ekim ve Kasım aylarında Avustralya’nın Christmas Adası kızıla boyanır. Christmas Adası' nda yaşayan 40 milyondan fazla yengeç nemli ormanlardan çıkarak denize doğru yola koyuluyor. Kırmızı yengeçler göç için Ekim, Kasım ve Aralık aylarındaki ağır yağışları bekliyor. Kırmızı yengeçlerin ilk göçü dün Christmas Adası'nda görüntülendi. Caddeler adeta kızıla boyandı.