19.10.2020 - 20:46 | | DHA
Görenler şoke oldu! Tek gözlü köpek balığı...
Endonezya'da balıkçıların ağına takılan köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpek balığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.
Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpek balığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.
Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan cyclopia olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbeAzerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda, Ermenistan' a ağır darbe vurmayı sürdürüyor. Azerbaycan ordusu, işgalden kurtarılan Sugovuşan köyünde Ermenistan ordusuna ait 500 bin dolar (3 milyon 948 bin TL) değerinde askeri araç ve mühimmatı ele geçirdi.