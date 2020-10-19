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19.10.2020 - 20:46 | | DHA

Görenler şoke oldu! Tek gözlü köpek balığı...

Endonezya'da balıkçıların ağına takılan köpek balığı, görenleri şaşkına çevirdi. Köpek balığının tek gözü olduğu ve beyaz olduğu görüldü.

Görenler şoke oldu! Tek gözlü köpek balığı...

Endonezya'nın Maluku bölgesinde balıkçılar, ağlarına takılan köpekbalığının görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balıkçıların 10 Ekim'de yakaladığı köpek balığının tek gözlü olduğu ve renginin tamamen beyaz olduğu görüldü.

Görenler şoke oldu Tek gözlü köpek balığı...

Uzmanlar, köpek balığının genetik nedenlerle ortaya çıkan cyclopia olarak bilinen tek gözlülük ve albino hastalığı bulunduğunu açıkladı.

Görenler şoke oldu Tek gözlü köpek balığı...

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