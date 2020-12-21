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21.12.2020 - 02:12 |

Gözler bu saate çevrildi! Acil toplanıyorlar

İngiltere'de ortaya çıkan ve tüm dünyayı harekete geçiren yeni koronavirüs mutasyonu ile ilgili Avrupa Birliği (AB) harekete geçiyor. Avrupa Birliği (AB), nasıl hareket edeceklerini belirlemek üzere pazartesi saat 11.00'de kriz toplantısı yapılacağını bildirdi. İngiltere'nin Dışişleri Bakanlığından İngiliz basınına yapılan açıklamada, ülkelerin seyahat kısıtlamalarını "bu hükümetlerinin kendi kararı olarak gördükleri" kaydedildi.

Gözler bu saate çevrildi! Acil toplanıyorlar

Aralarında Türkiye'nin de olduğu çok sayıda ülke, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) daha bulaşıcı bir türü ortaya çıkan İngiltere ile uçuşları durdurmaya başladı.

Sağlık Bakanı Matt Hancock'un, yeni türün "kontrolden çıktığını" söylemesi, tüm dünyada endişeye yol açtı.

Yüzde 70 daha bulaşıcı olan türün sadece Londra ve civarında değil ülkenin tamanında görüldüğü belirlendi.

Daha ölümcül olduğuna veya aşıları etkisiz kılacağına dair dair henüz bir veri bulunmasa da ülkeler, art arda önlemler alınmaya başladı. (SABAH)

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