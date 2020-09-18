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18.09.2020 - 17:48 | | İHA

Hafter, Libya’da petrol blokajını kaldırdı

Libya’nın darbeci generali Hafter, Libya'nın petrol blokajını kaldırmayı kabul ettiğini açıkladı.

Hafter, Libya’da petrol blokajını kaldırdı

Hafter Libya’nın ekonomik durumunun kötüleşmemesi için petrol üretim ve ihracatına devam edeceğini söyleyerek "Libya'nın geleceğini güvence altına almak için petrol yatakları açmaya petrol üretimine yeniden sürdürmeye hazırız “ifadelerini kullandı.

Hafter’in açıklaması Libya'nın enerji sektörünü işleten National Oil Corporation / Ulusal Petrol Şirketi (NOC) tarafından alınan karardan sonra geldi. Ulusal Petrol Şirketi ülkedeki petrol tesislerinin askerden arındırılmasına kadar petrol ihracatı yapılmayacağını söyledi.

Hafter’in açıklamasının ardından Trablus'ta, Libya Ulusal Mutabakat Hükûmeti (UMH) Başbakan yardımcısı Ahmed Maitik, Hafter'in petrol üretiminin yeniden başlatılmasına karar verildiğini de söyledi. Maitik petrol üretimi ve dağıtımı denetleyecek yeni bir komitenin kurulacağını ekledi. Komitenin, bütçe hazırlamak, ödemeleri karşılamak ve kamu borcuyla ilgilenmek ve UMH arasında koordinasyon yaparak görevleri sürdüreceğini söyledi.

 

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