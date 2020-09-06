Haiti Hakkında Bilgiler; Haiti Bayrağı Anlamı, 2020 Nüfusu, Başkenti, Para Birimi Ve Saat Farkı

Haiti bayrağının günümüzde kullanılmakta olan şekli 25 Şubat 1986 tarihinde ortaya çıkmıştır. Haiti ülkesinde milli bayrak ve resmi bayrak olmak üzere toplamda iki adet bayrak kullanımı vardır. Ayrıca bayrak ülke tarihinde pek çok kez değişime uğramıştır. Değişime uğrayan her iki bayrak yatay şekilde olarak bayrağı iki eşit parçaya bölmekte olan kırmızı şeritten ve mavi şeritten oluşmaktadır. Milli bayrak bu şekilde kırmızı ve mavi şerit ile kullanılırken, resmi bayrak üzerinde ülkenin arması bulunmaktadır.



Resmi bayrak oluşumunda Fransa ülkesine karşı verilen bağımsızlık mücadelesinde Fransa'nın dikey ve üç renkli olan bayrağından etkilenilmiştir. Ülkenin armasında palmiye ağacı arkasında sağda ve solda üçer tane olmak üzere altı tane dökümlü bayrak bulunmaktadır. Ayrıca resmi bayrakta palmiye ağacı önünde top arabası vardır. Yeşil bir çimenliğin üstünde tasarlanan armada yeşillikler üstünde top mermisi, davul, kırık zincirler, tüfek ve çapa cisimleri bulunmaktadır. Palmiye ağacı tepesinde bir sopanın ucuna takılmış Frigya başlığı bulunmaktadır. Sizler için Haiti ülkesi ile ilgili bilgileri detaylı bir şekilde araştırdık ve derledik.



Haiti Nerededir?



Haiti Cumhuriyeti, Amerika'da bulunan ve Karayip Denizi'nde yer almakta olan bir ada ülkesidir. Haiti, Küba'nın doğu kısmında yer alıyor olup Hispaniola adasında Dominik Cumhuriyeti ile birlikte bulunur. Hispaniola adasının batı kısımda yer almaktadır. Ayrıca Haiti yüzölçümü bakımından 27.750 km² olan bir ülkedir.



Haiti Nüfusu Ne Kadardır?



Haiti Cumhuriyeti’nin nüfusu 2020 yılındaki son verilere göre yaklaşık olarak 11,402,528 olarak belirlenmiştir.



Haiti Başkenti Neresidir?



Haiti Cumhuriyeti’nin başkenti Port-au-Prince’ dir. Haiti Cumhuriyeti toplamda 3 farklı bölgeden oluşmaktadır. Haiti‘nin başkentinin de içerisinde bulunduğu ve de ülkenin en fazla kalabalık yeri olan Central Haiti’dir. Ayrıca ülkenin en iyi kumsallarının bulunduğu Northern Haiti ve değerli şehirlerini içerisinde bulunduran bir diğer bölge Southern Haiti’dir.



Haiti Para Birimi Nedir?



Haiti Cumhuriyeti para birimi tüm ülke genelinde birimi Gourde’dir.



Haiti Resmi Dili Nedir?



Haiti Cumhuriyeti’nin resmi dilleri Fransızca ve yerli dili olan Haiti Kreyolu kullanılmaktadır.



Haiti İle Türkiye Arasındaki Saat Farkı Nedir?



Haiti Cumhuriyeti ile Türkiye arasındaki saat farkı yaklaşık olarak 7 saattir. Türkiye konumu Haiti konumundan 7 saat ileridedir. Yani Haiti’de saat 01:00 iken Türkiye’de saat 08:00’ dir.



Haiti Bulunan Şehirler Nelerdir?



Öncelikle başkent olan Port-au-Prince ve Downtown Cap-Haïtien, Gonaives, Les Cayes, Jérémie, Abricots, Acul du Nord, Anse a Foleur, Anse a Pitres, Anse d'Hainault, Anse Rouge, Arcahaie, Arnaud, Arniquet ve L'Asile bu şehirlerden bazılarıdır.



Haiti İklimi Nasıldır?



Haiti, tropik iklim koşullarının hakim olduğu ve genel olarak dağlık yüzeyler bulunan bir ülkedir. Bu ülke genelinde verimli topraklara sahiptir fakat işletilemeyen ya da dış yardıma bağımlı olan bir ülke olan Haiti, Amerika kıtasında bulunan neredeyse en yoksul ülke durumundadır.



Haiti ülkesi, kasırga kuşağında bulunması nedeni ile haziran ayı ve ekim ayı arasında bazı zamanlarda şiddetli fırtınalar yaşanan bir ülkedir. Ayrıca Haiti deprem, sel ve kuraklıklarında görülmekte olduğu doğal afetlerden en çok etkilenen ve en çok can kaybı yaşanan ülkelerin başında gelmektedir.



Haiti Ekonomisi Nasıldır?



Haiti, batı yarımkürede yer alan neredeyse en yoksul ülkedir. Nüfusun ortalama olarak % 60'ı yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır. Ekonomisi tarıma dayalı olan Haiti ülkesi nüfusunun yaklaşık üçte ikisi tarım sektörü ile geçimini sağlamaktadır.